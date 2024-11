Instagram prueba una función que permite restablecer las recomendaciones de contenido

MADRID, (Portaltic/EP) - Instagram está probando una función que permite a los usuarios restablecer las recomendaciones de contenido que le propone la plataforma en las pestañas de 'Explorar', 'Reels' y 'Feed'; y que está diseñada para brindarles un mayor control sobre sus experiencias en la red social.

Con esta posibilidad, la aplicación, propiedad de Meta, busca que todos los usuarios, sean mayores o menores de edad, "tengan experiencias seguras, positivas y apropiadas para su edad" y que puedan "empezar de cero" con la aplicación si así lo desean, según apuntó en su blog.

La compañía tecnológica comenzó, por tanto, a probar el restablecimiento de recomendaciones, para que "con solo unos pocos toques" los usuarios puedan borrar el contenido recomendado en apartados dedicados a ello. Esto es, Reels, Feed y Explorar.

Una vez se haya borrado el histórico de Instagram y pasado un tiempo, las recomendaciones comenzarán a personalizarse de nuevo y mostrarán nuevas publicaciones en función del contenido y las cuentas con las que interactúen.

Asimismo, al hacer uso de esta opción, los usuarios podrán revisar las cuentas que siguen y dejar de seguir aquellas que compartan un tipo de contenido que ya no se quiera ver o que prefieran evitar en adelante.

Esta herramienta, que se implementará próximamente a nivel global, se basa en las funciones que Instagram ya ofrece para permitir que las personas seleccionen lo que ven en sus recomendaciones, mediante el botón 'Me interesa', situado en las publicaciones añadidas en la página 'Explorar'.

Con ello, recordó que también ofrece a los usuarios mecanismos para indicar que no les atren recomendaciones, con la opción 'No me interesa', también incluido en el menú de tres puntos. Otra opción similar para evitar ciertas publicaciones es 'Palabras ocultas', con la que se deja de mostrar contenido con ciertas palabras o frases en el título.