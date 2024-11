CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de lo práctico que suele ser mandar notas de voz, que se pueden extender por varios minutos, esta función no siempre es la más cómoda para el destinatario, por lo que la aplicación de mensajes instantáneos, WhatsApp habilitó la función para transcribir los audios.

“¡Ya están disponibles las transcripciones de los mensajes de voz! Así que, cuando no puedas escucharlos de inmediato, tienes la opción de leerlos”, informó la plataforma en su cuenta de X. Las transcripciones de los mensajes de voz se generan en tu teléfono para que nadie, ni siquiera WhatsApp, pueda escucharlos o leerlos”, detalló.

