Cómo la Inteligencia Artificial está transformando las áreas de Marketing y Ventas, según expertos

MADRID (Portaltic/EP) - La Inteligencia Artificial (IA) está generando una transformación significativa en diversos sectores, siendo el de Marketing y Ventas unas de las áreas en las que más impacto está teniendo el desarrollo de esta tecnología, tal y como señalan los expertos de la compañía española Tokiota, que hablan de una "transformación radical" del mundo de la publicidad.

La empresa, 'partner' de Microsoft que desarrolla soluciones de negocio basadas en IA, Cloud y Data, ha profundizado sobre el impacto de la IA y la IA generativa en estos sectores, incidiendo en que nuevas herramientas -como los Asesores Virtuales- están consiguiendo aumentos de entre un 20 y un 30 por ciento de la ratio de conversión en determinados sectores.

Los asistentes de IA van a estar cada vez más presentes en las experiencias de los usuarios, acompañándolos en sus decisiones de compra, ayudándolos en el seguimiento de sus pedidos y realizando recomendaciones personalizadas. Basándose en el histórico de compras, el asistente detecta oportunidades de 'cross-selling' y 'upsell', y es capaz de generar guiones de venta según el perfil de cada consumidor, aumentando las probabilidades de conversión.

"Muchas empresas no obtienen el retorno que esperan de su inversión en IA porque su enfoque va caso a caso en lugar de tener una visión global. Es fundamental identificar todos los casos de uso que pueden tener impacto en la compañía y buscar sinergias entre ellos para abordarlos de forma conjunta. Aquellas que no extraigan valor de todas estas innovaciones, perderán inevitablemente posición competitiva en el mercado", afirma José Antonio Lozano, Head of AI & Business Innovation de Tokiota.

CONTENIDOS HIPERPERSONALIZADOS

Otro de las áreas donde la IA tiene más impacto es en el desarrollo de contenidos audiovisuales para las campañas de marketing, que tradicionalmente supone "enormes esfuerzos en tiempo y recursos para pequeños retailers", añaden los expertos de la compañía.

Gracias a la aplicación de la IA Generativa, se pueden reducir los costes y la duración del proyecto, sin perder calidad en los resultados. En este sentido, se ha demostrado que, para la producción de un 'spot' de 30 segundos, se puede pasar de varias semanas de trabajo a tan solo unas horas. "Esto va a cambiar radicalmente el modo en que las compañías generan contenidos en sus canales", apostillan.

Al mismo tiempo, la Inteligencia Artificial ayuda a personalizar esas piezas y segmentar las audiencias a quienes van dirigidas estos contenidos. Además, a través de las capacidades analíticas de la IA, se detectan patrones en los clientes en función de su interacción con contenidos previos, lo que aumenta enormemente la relevancia y el 'engagement' generado por las campañas. Dicho de otro modo, el futuro del sector avanza hacia la creación de contenidos hiperpersonalizados.

ANÁLISIS AUTOMATIZADO Y TOMA DE DECISIONES EFICACES

Por otra parte, las capacidades analíticas de la IA tienen también un gran potencial para la gestión del CRM (Gestión de relaciones con el cliente, por sus siglas en inglés), además de evaluar propuestas comerciales y de tomar, en consecuencia, decisiones rápidas y fundamentadas.

Entre otras cuestiones, la IA Generativa posibilita el desarrollo en tan solo unos segundos de resúmenes ejecutivos, la búsqueda de fuentes de información internas y externas o la verificación automática del cumplimiento.

En concreto, herramientas como Copilot 365 son capaces de sintetizar la información y extraer aquellas cuestiones relevantes procedentes de reuniones telemáticas, correos electrónicos u otros documentos de trabajo. En el caso de un pliego, detecta información sobre los requisitos de los contratantes, las fechas o las garantías de cara a enfocar una propuesta de manera sólida. "Además, analiza su viabilidad y detecta posibles riesgos futuros", concluyen los expertos.