Pablo Álvarez relata la dureza de su formación como astronauta: "Hay compañeros a los que se les han caído las uñas"

MADRID, (EUROPA PRESS) - Pablo Álvarez relató la dureza de los entrenamientos que ha recibido durante su formación como astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

"Hay compañeros a los que se les han caído las uñas, hemos tenido moretones... Es muy muy duro", aseguró este martes Álvarez en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) en Villanueva de la Cañada (Madrid), donde presentó a los medios de comunicación su trabajo y entrenamiento en estos últimos meses en la Agencia Espacial Europea.

En noviembre de 2022, el español fue seleccionado como candidato a astronauta de la ESA. Comenzó su programa de formación básica de un año en abril de 2023.

La formación básica de astronautas proporciona a los candidatos una familiarización general y entrenamiento en diversas áreas, como sistemas de naves espaciales, caminatas espaciales, ingeniería de vuelo, robótica y sistemas de soporte vital, además de entrenamiento en supervivencia y medicina.

Pablo Álvarez obtuvo la certificación como astronauta en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA el 22 de abril de 2024, lo que lo hace elegible para asignaciones de vuelos espaciales.

"El entrenamiento básico que finalicé en abril incluye un montón de asignaturas y habilidades variadas para ponernos todos al mismo nivel. Yo soy ingeniero pero también tenemos un médico, una astrofíscia o un neurocientífico", explicó.

Así, ha destacado que ha tenido que aprender desde biología a astronomía e incluso ruso. "Es la formación más variada a la que me he enfrentado en mi vida. Estoy preparado para que se me asigne una misión pero la formación de un astronauta no acaba nunca", ha afirmado.

ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES EXTRAVEHICULARES EN HOUSTON

Después de un intenso entrenamiento de seis meses, en noviembre de 2024 completó su certificación básica de EVA (Actividades Extravehiculares) en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral en Houston (Texas) en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

En 2025, el español continuará su preparación previa a la asignación con actividades clave como el entrenamiento en robótica en Canadá, el entrenamiento Eurocom (en conjunto con la misión de Sophie Adenot) o el entrenamiento en pilotaje de aeronaves.

En Houston, Pablo Álvarez ha señalado que ha recibido un entrenamiento en sistemas de la Estación Espacial Internacional o procedimientos de emergencias y las tareas cotidianas que tienen que realizar en el espacio: "También entrenamiento para conocer al dedillo el traje espacial, cada sensor, cada sistema, porque en cualquier momento te puede dar un error y saber lo que está pasando en tu traje te puede salvar la vida en el futuro".

Asimismo, Álvarez ha recibido en la "gigantesca" piscina que tiene la NASA, donde ha realizado nueve entrenamientos de seis horas cada uno, lo que, en sus palabras, ha sido "lo más difícil y a la vez lo más apasionante de todo el entrenamiento" que ha recibido hasta ahora.

"Es muy duro tanto física como mentalmente durante las seis horas que dura el entrenamiento. Los trajes están presurizados, lo que crea una presión en los guantes y, con las siete capas que tiene el traje, cualquier movimiento es muy duro y hacerlo durante seis horas tiene consecuencias. Hay compañeros a los que se les han caído las uñas, es muy muy duro", ha recordado.

También ha recalcado que en la centrifugadora, que simula el lanzamiento y reentrada de un cohete, llegaron a las 6G de fuerza. "La sensación es la de estar en un cohete, cuando empiezas a girar notas una aceleración como si estuvieras subiendo hacia arriba y lo más raro es cuando desacelera, que tu sistema se vuelve completamente loco y parece que estás dando volteretas. Tardas por lo menos una hora o dos horas en recuperarte completamente", ha dicho.

"ESTAMOS PREPARADOS PARA TODO"

En su intervención, Pablo Álvarez ha mencionado que han tenido entrenamiento de supervivencia para que cuando salgan a una misión espacial todo esté previsto. "Estamos preparados para todo", ha aseverado.

Con el objetivo de practicar algunas habilidades que puedan ser útiles en la Estación Espacial Internacional, el astronauta ha realizado dos vuelos parabólicos, en los que ha sentido una sensación "casi mágica, como si se apagaran las leyes de la física": "Te encuentras flotando".

"En el espacio no hay médicos, todos tenemos que ser médicos. No hay fontaneros, tenemos que ser todos fontaneros. Por ese motivo el entrenamiento es tan variado", ha proseguido.

Asimismo, ha puntualizado que en el espacio, como se pierde "mucha masa muscular y mucha masa ósea", tendrán que realizar dos horas de ejercicio ya que "es la única forma de minimizar esa pérdida". No obstante, los astronautas pueden llegar a perder en seis meses un 20 por ciento de masa muscular o masa ósea.

"Si te lesionas ahí arriba y no puedes hacer deporte durante más de dos semanas se empieza a incrementar exponencialmente la pérdida de masa ósea y masa muscular, algo que puede poner en riesgo tu salud", ha advertido Álvarez.

Para el astronatua español, las Actividades Extravehiculares han sido "la parte más difícil y más bonita". "Me quedo con la sensación de meterme en el traje por primera vez, es una sensación de orgullo. Es tremendamente incómodo, pesado y se hace difícil de manejar", ha comentado.

Pablo Álvarez se reunió este lunes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien mantuvo "una charla bastante distendida". "A él le gusta mucho el sector espacial, está muy metido, y hablamos del momento que se está generando en España respecto al sector espacial", ha indicado.

En concreto, el presidente del Gobierno y el astronauta español hablaron de la compañía PLD y de que España "se va a convertir en un país con acceso independiente al espacio", así como del resto de empresas del sector. "Hablamos del entrenamiento que he tenido en Estados Unidos y de la revolución en el sector aeroespacial a nivel mundial", ha concluido.