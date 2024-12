Ajedrez: Comienza el Mundial 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actual campeón del mundo, Ding Liren, enfrenta a Dommaraju Gukesh, de la India, por el máximo título en ajedrez. Se juega a 14 partidas (con una serie de partidas de desempate si es que terminan 7 a 7 puntos en el encuentro), y después de las 6 primeras partidas, el marcador va igualado a 3 puntos.

Hay que reconocer que Ding ha logrado –aparentemente– deshacerse de una pésima racha ajedrecística, la cual lo mantuvo en muy mala forma en los torneos desde hace un par d años. Después de vencer a Nepomniachtchi y hacerse del título mundial, el nivel competitivo y ajedrecístico del chino fue de mal en peor. De hecho, parece que las alarmas brincaron cuando Carlsen venciera a Ding con un trivial mate en dos jugadas que no vio su rival en su momento.

Debido a esto, se pensó que el campeonato mundial sería un paseo por el campo para Gukesh, el de la India, que con tan solo 18 años (doce menos que el campeón defensor), y considerando la baja forma de su rival, no tendría problemas en acceder al título. Sin embargo, en la primera partida, Ding con negras, hallaría una serie de magníficas posiciones que terminarían dándole el triunfo. Con ello parece que inauguraba una nueva era en la defensa de su título de Campeón Mundial.

Cabe señalar que Gukesh tuvo un 2023 y 2024 espectacular, que lo colocó en los cuernos de la Luna. Logró una increíble puntuación en la Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Budapest, Hungría, en donde el equipo de la India se haría del primer lugar. Como cereza del pastel, tenemos que la India, en la categoría femenil, también ganaría la medalla de oro. Un doble triunfo para la India, el país donde se dice, se originó el ajedrez.

En la segunda partida del match, Gukesh empató con pocas dificultades y en la tercera partida, jugando un estupendo ajedrez, el de la India derrotaría a Ding y los cartones se igualarían. De pronto el retador despertaba y empezaba a poner el encuentro más emocionante. La cuarta, quinta y sexta partidas fueron sendos empates a pesar de que en el quinto y sexto encuentro Ding tuvo posibilidades de hacer sufrir a su rival. Sin embargo, el chino decidió simplificar y Gukesh halló un fácil empate en ambas partidas.

Así entonces, el taciturno Ding, que difícilmente sonríe y habla, está mostrando que su nivel de ajedrez sigue manteniéndose intacto. Parece ser que la preparación que hizo en los últimos meses le ha funcionado y por ende, el campeonato mundial podría ser la prueba del regreso del actual campeón del mundo.

Curiosamente, ha habido críticas a este encuentro por el título mundial. La más notoria ha sido del excampeón del mundo, Garry Kasparov, que ha dicho que este torneo es sí, el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), sin embargo no le da mucho valor al hecho de que los contendientes no sean el número uno y dos (de acuerdo con la clasificación internacional). No obstante esto, es claro que no siempre los anteriores campeonatos mundiales se han jugado siempre entre los dos mejores jugadores del planeta en su momento. Vamos, Alekhine jugó contra Euwe en 1935 y perdió el encuentro contra un jugador que debió haber sido el número 10 del mundo. El propio Alekhine defendió su título contra Bogoljubow a pesar de que este último tampoco era el segundo mejor jugador del mundo.

Y además, hoy tenemos el Elo, el sistema de clasificación numérico que puede hacer posible la confección de una lista de jugadores, en donde puede verse quién es quién en la fuerza ajedrecística. Eso nació en los años 70s del siglo pasado y antes de esto, los mejores jugadores era una cuestión de opiniones y no de clasificación alguna. Así que la crítica de Kasparov queda un poco en entredicho por esta circunstancia.

Por lo demás, si vamos a las puntuaciones Elo de y Ding, respectivamente 2783 puntos y 2728 puntos, de acuerdo a las fórmulas de Arpad Elo, Gukesh debería ganar 8-6 puntos este match. Elo, en su libro sobre su sistema de rating, pudo pronosticar el triunfo de Fischer frente a Spassky con increíble precisión, aunque cabe decir que mientras más partidas jueguen, más probabilidades hay de que se acierte al resultado final, pues las fórmulas son básicamente estadísticas.

Pero todo esto son especulaciones. Vamos a ver si se cumplen o no.