Ajedrez: Criando genios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Laszlo Polgar, el padre de las tres ajedrecistas húngaras, las hermanas Polgar, Susan, Sofía y Judit, ha escrito una serie de libros de ajedrez. Los más famosos son recolección de posiciones de medio juego, finales o de problemas de mate en 1, 2, 3, o más jugadas. Sin duda sus libros muestran un poco las ideas de lo que, a juicio de Papá Polgar, uno debería estudiar. Y claramente esta es una recolección de patrones de táctica, de maniobras estratégicas, de cómo debe actuarse en cierto tipo de posiciones. Por ello, es muy recomendable hacerse de estos libros y desde luego, estudiarlos.

No es novedad, sin embargo, esta colección de posiciones para analizar. Los ajedrecistas han escrito muchos libros de esta naturaleza, como los de Fred Reinfeld, quien en los años 60s del siglo pasado hizo una labor de hormiga al recolectar más de 2000 posiciones tácticas, (“1001 combinaciones y sacrificios brillantes” y “1001 combinaciones de mate”, ambos de Ed. Bruguera). Otro autor popular es el británico John Nunn. Todo aquel que trabaje con estos libros verá mejorar su ajedrez.

Pero más allá de estos populares libros del Papá Polgar, hay uno “Nevelj Zsenit!”, que es un librito sobre cómo educar a un niño para que sea extraordinario en cualquier tema. La traducción del título sería: “Criando Genios”, o algo parecido. Para quien no lo sepa, Laszlo Polgar tuvo la idea –desde antes de formar una familia– de que cualquiera, con una educación especializada desde pequeño, podría llegar a la excelencia. Y puso a prueba su teoría con sus tres hijas, que se convirtieron a la postre en grandes maestras de ajedrez.

Este libro lo he buscado desde hace años e incluso le he preguntado a Judit Polgar (vía Twitter), si habría manera de conseguirlo –al menos en inglés– . Ella simplemente me comentó que el libro no estaba disponible ni siquiera en la edición original. Después de eso me hice a la idea que habría que esperar a ver si alguien lo publicaba eventualmente.

Pues hace un par de días, Juan Manuel Sánchez, un amigo virtual, me escribió para decirme que había entrado al sitio Reddit, donde se discutía el asunto de este libro, si estaba en existencia, si alguien lo había editado en inglés, etcétera. Y Juan Manuel se aplicó y halló que hay una traducción al inglés de un original en Esperanto. El traductor de la misma lo ofrece en esta página (http://slatestarcodex.com/Stuff/genius.pdf) y además, indica que es gratis si se usa no para comercializarlo, sino simplemente para leerlo.

El libro contiene una centena de páginas, poco más, y trata de lo que hizo Papá Polgar, exponiendo sus puntos de vista incluso a los detractores del método Polgar, el cual hay quien ha calificado de inhumano. Cabe señalar que en el prólogo del libro, Laszlo Polgar indica que no promueve ni quiere que nadie siga su ejemplo, y que quizás no deberían siquiera intentarlo, lo que significa simplemente que él se lava las manos (prudentemente), de todo aquel que quiera meter a alguno de sus hijos en una metodología como la de Polgar.

Yo agradezco a Juan Manuel Sánchez por contactarme y darme los correspondientes enlaces. Los pongo a disposición de quien le interese este tema. Por cierto, el libro en español puede descargarse de este enlace: https://es.scribd.com/document/382476791/Criar-Un-Genio-Laszlo-Polgar