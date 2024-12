Ajedrez: Magnus Carlsen expulsado del Mundial de rápidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), es el organismo responsable de promover el ajedrez, organizar los campeonatos mundiales y en general, las actividades del juego ciencia a nivel mundial. A fin de este 2024, organizó el Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz, que se juega en tres modalidades de tiempo distintas. Los ganadores de cada una se convierten en campeones del mundo de su modalidad, respectivamente. Hay además categoría femenil y se juegan una bolsa de unos 200 mil dólares.

Carlsen ha ganado muchas veces este torneo en sus tres modalidades y es sin duda el mejor de todos los tiempos. Para este torneo –como en muchos otros– la mesa 1 se le asigna a Carlsen y siempre juega ahí, sin importar cómo va el la justa.

La primera modalidad es de 15 minutos por jugador, con 10 segundos de incremento por jugada. Es decir, la partida puede durar en total más de media hora si los jugadores usan todo su tiempo. Desde luego, si alguno de ellos se queda sin tiempo de reflexión, pierde la partida, como cuando se pierde por jaque mate.

Carlsen empezó mal el torneo y después de 5 rondas (el primer día), llevaba 2.5 puntos, salvando incluso posiciones perdidas. Eso lo remitía al lugar 83 de la tabla. Y evidentemente sorprende, porque uno espera que el favorito haga lo suyo. Pero el ajedrez es muy difícil siempre y además, las nuevas generaciones empujan fuertemente. De hecho, Caruana, el tercero del mundo, después de 5 partidas estaba en la posición 23 y Wesley So, otro jugador de la elite, por el lugar 50.

Esta modalidad era a 13 partidas, por lo cual, Carlsen no estaba descartado y además, muchas veces empieza flojo los torneos y después remonta. Sin embargo, en el segundo día, después de haber ganado 3 partidas, el árbitro le dijo que no podía ir vestido con jeans. Hay, cabe señalarlo, un código de vestimenta que prohíbe jeans, camisetas y tenis. ¿La razón? Hacer el ajedrez de competición más formal, ¿más respetable quizás?

Y se entiende que los seres humanos busquemos con nuestra vestimenta hacer que un acto específico sea más serio y formal que otro. Por ejemplo, nadie se casa en camisetas y jeans (en general, al menos), o bien, recibe un Nobel sin ir de etiqueta (a menos que sea García Márquez, que fue de guayabera), o tampoco se hace una fiesta en el velorio de una persona. Vamos, es como una especie de respeto al tipo de evento en el que uno está.

Podría uno pensar que el ajedrez merece ser más formal, pero seamos francos, el mejor jugador de ajedrez no es el más rápido necesariamente, sino aquel que en un encuentro por el título mundial, a partidas lentas, gana esa justa. Y ahí, puedo entenderlo, el código de vestimenta prohíbe tenis, camiseta y jeans. Y ojo, ya no hay que ponerse corbata, por lo cual –puede verse– se ha relajado el asunto. Más aún, en nuestros tiempos modernos, muchas veces alguien que use camiseta, saco, pantalón de vestir y tenis, va "elegante". Cuestión de modas.

Pues bien, Carlsen recibió una multa de doscientos dólares y si no se cambiaba, no lo iban a incluir en el pareo de la novena ronda. Carlsen dijo que se cambiaría para el día siguiente, pero el árbitro insistió en que se cambiara el pantalón, por lo que el ajedrecista decidió abandonar el torneo. Fue una expulsión de facto.

La FIDE salió prontamente a decir que las reglas eran para todos, pero claramente Carlsen juega en una mesa específica para él, en respeto a su gran nivel de ajedrez. Por otra parte, ¿por qué no ser más relajados? Que Carlsen se retire del mundial le resta atractivo al evento. Es el mejor del planeta hoy por hoy (libra por libra, dirían en el boxeo). La gente lo quiere ver jugar y esta actitud intransigente de la FIDE la deja mal parada frente al mundo del tablero escaqueado, en donde queremos siempre ver a los mejores.

Carlsen por su parte, declaró lo que había pasado y dijo que no se cambiaría ese día el pantalón por una cuestión de principios. ¿Quieren imponerme esta regla? Adelante, pero no juego más, ¡Que se jodan! aclaró el mejor jugador de todos los tiempos.

Este lunes se reanuda el mundial, que ganó el joven de 28 años, Volodan Murzin, un fortísimo gran maestro que se ha demostrado como muy disciplinado y metódico. Desafortunadamente su triunfo es opacado por esta tontería de la vestimenta formal. En mujeres Humpy Koneru, de la India, se llevó el primer lugar.

Se ha mencionado que la FIDE está tratando de negociar con Carlsen para que regrese al torneo, pero la realidad es que eso se ve muy poco probable. La FIDE, como indicaron los grandes maestros Miguel Santos y Pepe Cuenca, "la ha cagado" y probablemente el asunto no acabe aquí. Estaremos al pendiente de lo que siga ocurriendo.