Computación: Una alternativa al block de notas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Microsoft, desde que empezó a trabajar su sistema operativo Windows, decidió incorporar una serie de aplicaciones básicas, las cuales buscaban satisfacer las primeras necesidades de los usuarios. Por ejemplo, añadió un programa de dibujo (Paint), el cual es muy básico pero que, evidentemente, puede realizar algunas tareas en el procesamiento de imágenes. Desde luego que este programa no compite contra Photoshop o aplicaciones similares, pero bien nos saca de algún apuro.

Lo mismo puede decirse del block de notas, el cual permite escribir, precisamente, notas no demasiado largas (aunque siendo sinceros, no sé sus límites). Pero obviamente no compite con procesadores de texto (como Word), que hacen la tarea de escribir algo mucho más profesional.

Sin embargo, debo confesar que muchas veces he usado el block de notas para escribir incluso alguno de los artículos que aparecen en esta columna, los cuales pasan a Word para mandarlos a la página eventualmente. Sin embargo, este block de notas está limitado en funciones y sólo hace lo básico. Por ejemplo, si quiero tener más de una nota escrita, debo abrir otra vez este block de notas porque el sistema no me per mite tener varias instancias de nota en la misma aplicación.

De ahí que me di a la tarea de hallar un sustituto a este programa y encontré TextPad, el cual empieza bien al mantener la simplicidad de uso y de alguna manera copiar las funciones elementales del programa original de Microsoft.

Así entonces, aprender a usar TextPad es algo simple, porque tenemos la experiencia del block de notas. De hecho TextPad no pretende ser un procesador de palabras, sino de textos simples, sin tipos de letra o formateos muy sofisticados y la verdad así muy bien la tarea.

TextPad se diseñó, dicen los autores, para proveer poder y funcionalidad que satisfaga los requerimientos más demandantes en la edición de textos. Puede además editar archivos cuyo límite es la memoria disponible y además, trabajas con las versiones de 32 y 64 bits de Windows (incluyendo las versiones 10 y 11, 8.1, 7, así como server 2008 hasta la versión 2022).

La interfaz gráfica de TextPad es la tradicional para las aplicaciones de Windows. Tiene ayuda contextual, lo que hace que todo tipo de usuarios puedan trabajar con el sistema, desde los principiantes hasta los más veteranos. Además, permite múltiples documentos que pueden editarse simultáneamente, lo cual en muchas ocasiones es importante. Es más, texto de un documento puede arrastrase a cualquier otro documento en TextPad.

Los creadores de TextPad tienen las características de cortar y pegar tradicionales, además de corregir los errores típicos al escribir mal alguna palabra. Puede indentar bloques de texto (muy útil si usted se dedica a programar) e incluso puede insertar archivos completos a los documentos en edición. Permite “undo” y “redo” desde la primera corrección, lo cual es un problema en el block de notas, pues si uno borra un documento al hacer copiar y pegar, muchas veces no se puede recuperar.

También se pueden crear macros, es decir, combinaciones de teclas, para así automatizar algunas tareas y tiene un corrector ortográfico que puede usarse con diccionarios de hasta 10 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, coreano, japonés, polaco, portugués y español).

El software tiene un costo, el cual es de unos 27 dólares. Sin embargo, se puede descargar gratuitamente y usarse sin restricción alguna. Queda pues, en la consciencia y en la cartera del usuario, el pagar o no. Si decide apoyar a los creadores de este estupendo programa, este es su sitio web: textpad.com.