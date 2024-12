Computación: Usemos la ciencia para vender, aunque sean mentiras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hace tiempo vi en un suplemento de un periódico de circulación nacional, un anuncio de una especie de relojes para corredores. La propaganda muestra a una mujer joven corriendo en un camino pavimentado en donde, curiosamente, no se observa que porte el dichoso reloj que anuncian. Quizás es una foto de stock y por ello pasa eso. Hoy este tipo de relojes se vende por 50 pesos, aproximadamente (https://adband.com/products/ion-watches). Hay quienes lo venden por más de 13 euros: https://www.cosasderegalo.com/products/reloj-digital-classic-sport-watch-io-ion-color-amarillo-io-ion

Como sea, la propaganda dice así:

Watch your color

Reloj deportivo con iones. Hoy en día estamos constantemente bombardeados por iones positivos generados por televisiones, computadoras, celulares, entre otros.

WATCH YOUR COLOR: está hecho con tourmalina y silicón médico que ayuda a atraer y emitir iones negativos que equilibran la electricidad dándole salud a tu cuerpo e incrementan el flujo de oxígeno al cerebro y elevan el nivel de serotonina.

Y ahora el anuncio presenta las características más importantes de dicho reloj:

Reloj positivo multifuncional para tu salud

Ayuda a mejorar el balance eléctrico del cuerpo humano

Resiste al agua (1 atm)

Diseño elástico para cualquier tamaño

Iones negativos (más de 1900 iones/cc)

Premio a mejor diseño KIDP (Korea Institute of design Prom)

Correa de Silicón, no daña la piel

Hasta aquí el anuncio... Analicémoslo: Primero de todo, ¿qué es un ión? ¿Alguien sabe? Bueno, la Wikipedia dice: “En química, se define al ion o ión, del griego ión, participio presente de ienai "ir", de ahí "el que va", como una especie química, ya sea un átomo o una molécula, cargada eléctricamente. Esto se debe a que ha ganado o perdido electrones de su dotación, originalmente neutra, fenómeno que se conoce como ionización. También suele llamársele molécula libre, cuando se trata de una molécula. Los iones cargados negativamente, producidos por la ganancia de electrones, se conocen como aniones (que son atraídos por el ánodo) y los cargados positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes (los que son atraídos por el cátodo)”.

Muy bien, entonces el ión es simplemente una molécula con un exceso de carga (positiva o negativa). Ahora bien, ¿Qué tiene que ver con la salud? No se sabe a ciencia cierta. Hay una buena discusión sobre si los iones negativos son benéficos para la salud. En un sitio en Internet dice esta joya: “El ambiente interior de nuestras casas y de muchas oficinas, donde pasamos hasta el 80% de nuestro tiempo, está saturado de iones positivos (iones gruñones)”. Vaya manera de hacer fuerte un argumento: “Iones gruñones”... . Así pues, por el momento no hay evidencia científica que apoye la idea de que hay que rodearse más de iones negativos que de los “gruñones”.

Pero sigamos con el anuncio: ¿Por qué no citan las fuentes para probar que, efectivamente, incrementan el flujo de oxígeno al cerebro y elevan el nivel de serotonina. Dicho de otra manera, ¿Quién afirma eso? Porque es claro que si es cierto eso, debe haber estudios, mediciones, etc.

La serotonina, a todo esto y de acuerdo a la Wikipedia, (5-hidroxitriptamina, o 5-HT), es una monoamina neurotransmisora sintetizada en las neuronas serotoninérgicas en el Sistema Nervioso Central (SNC) y las células enterocromafines (células de Kulchitsky) en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. La serotonina también se encuentra en varias setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales. En el sistema nervioso central, se cree que la serotonina juega un papel importante como neurotransmisor, en la inhibición del enojo, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito, la sexualidad, y el apetito. Estas inhibiciones están relacionadas directamente con síntomas de depresión. Además de esto, la serotonina es también un mediador periférico de la señal. Por ejemplo, la serotonina es encontrada extensivamente en el tracto gastrointestinal (cerca del 90%), y el principal almacén son las plaquetas en la circulación sanguínea.

Entonces podemos ver que si es cierto esto, tenemos una herramienta para la salud formidable. A todo esto, ¿qué es la tourmalina? Bien, es un material que emite iones negativos y ondas infrarrojas cuando se calientan las placas de cerámica, el calor infrarrojo de las placas cerámica cierra las capas de la cutícula y la sella, proporcionándole humectación y brillo.

Muy bien, aunque no pude encontrar información sobre a qué temperatura debe calentarse las capas cerámicas de tourmalina para que emitan iones negativos. Sin embargo, el anuncio no tiene desperdicio. Por ejemplo, dice que el reloj en cuestión resiste al agua (1 atmósfera). Ajá, ¿qué clase de medida será esa? En física sabemos que una atmósfera es la unidad de presión que equivale a la presión de la atmósfera terrestre sobre el nivel del mar. (Es utilizada para medir presiones elevadas como la de los gases comprimidos). Por ende, todos los relojes que usamos aguantan una atmósfera sino se romperían o dañarían. De hecho, una atmósfera de presión es igual a 10 m.c.a. (metros de columna de agua) (0 760 mm de mercurio). Dicho en otras palabras, quizás –sólo quizás– porque la medida usada para decir que es resistente al agua es errónea, el reloj aguanta hasta 10 metros bajo el agua.

El anuncio afirma que el dispositivo lanza 1900 iones por centímetro cúbico. No veo ninguna información para establecer que esto es cierto o falso. Solamente podría saberse si pudiésemos conocer cuántos iones emite la tourmalina simplemente con el contacto de la temperatura corporal en la muñeca de quien porta semejante dispositivo.

En cualquiera de los casos, el reloj en cuestión es como cualquier reloj digital que si no fuese por el diseño y material dizque para emitir iones negativos, podría costar unos 10 pesos en el Metro.

Para mí que el anuncio no dice ni la verdad completa ni abunda en explicaciones porque sabe que los consumidores no preguntan, porque digamos que nadie dirá nada al respecto de las atmósferas que aguanta el reloj o que cómo es que genera iones negativos. Desde luego no se pondrá a discutir sobre la evidencia científica sobre el efecto positivo de los iones negativos y tampoco nos podrá decir si efectivamente la tourmalina puede generar 1900 iones por cc (que en ningún caso le aclara al consumidor en el anuncio que son centímetros cuadrados).

Dicho en otras palabras, la cosa es vender, a toda costa, con medias verdades, tal vez apoyado en un pseudo lenguaje científico que la mayoría no comprende y que le asusta siquiera preguntar. Vaya esta compañía y su relojito ridículo.