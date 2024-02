Elon Musk presume en X su mejorado robot Optimus (videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elon Musk, dueño de Tesla, compartió nuevos videos del desarrollo de su robot Optimus, a través de su cuenta de X, en los que la máquina aparece doblando una camisa y caminando, mostrando mejoras con respecto a las versiones presentadas en años anteriores.

Optimus está descrito como: “un robot humanoide, bípedo, de uso general, capaz de realizar tareas inseguras, repetitivas o aburridas”.

Musk publicó un video en su cuenta oficial de X en el que muestra a Optimus pasear lentamente ante un pequeño grupo de espectadores. El robot generó comentarios de asombro entre los usuarios de X, pero también de preocupación o burla al relacionarlo con películas de ciencia ficción.

