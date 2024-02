Meta limitará la aparición de contenido político recomendado en Instagram y Threads

MADRID (Portaltic/EP).- Meta limitará la aparición de contenido político recomendado en los ‘feeds’ principales, reels y usuarios sugeridos en Instagram y Threads, para aquellas personas que no quieran ver ese tipo de contenido de forma habitual.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg compartió su intención de cambiar el enfoque que tienen sobre los contenidos políticos en sus redes sociales, con el objetivo de “preservar la capacidad de las personas de elegir” si desean interactuar con ellos y de “respetar” a aquellas que sí estén interesadas en estos temas.

En este marco, Meta indicó que “durante las próximas semanas” dejará de recomendar contenido sobre política en Instagram y Threads, concretamente, en la sección de Explorar, en los reels, en las recomendaciones del ‘feed’ y en los usuarios sugeridos.

Con contenido político, la compañía indicó que se refiere a temas potencialmente relacionados con cuestiones como “las leyes, elecciones o temas sociales”, como recoge en un comunicado en su blog de Instagram, donde señala que no quieren “recomendar proactivamente contenido político” de cuentas que los usuarios no siguen.

No obstante, tal y como también especificó el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación en Threads, este nuevo enfoque sobre el contenido político “no cambia la forma en que se muestra el contenido de las cuentas que los usuarios eligen seguir”, que continuará apareciendo en los feeds de forma normal.

Siguiendo esta línea, para aquellos usuarios que deseen continuar recibiendo recomendaciones de contenido político, también se implementó una nueva función con la que podrán controlar la limitación de contenido.

Es decir, aunque el contenido político se dejará de recomendar en líneas generales para todas las cuentas, con esta nueva función los usuarios podrán escoger si desean aceptar que la red social en cuestión limite este tipo de contenido o, por el contrario, que lo siga ofreciendo de forma habitual.

Por su parte, Meta destacó que las cuentas profesionales en Instagram podrán “verificar su elegibilidad” para ser recomendadas desde el apartado Estado de la cuenta, en función de si han publicado contenido político recientemente o no.

Igualmente, en caso de que hayan publicado contenido político y deseen ser recomendadas, podrán editar o eliminar dichas publicaciones recientes. También podrán solicitar una revisión si no están de acuerdo con la decisión de Meta de limitar su recomendación por el contenido publicado.

Finalmente, Meta recomendó “dejar de publicar este tipo de contenido por un tiempo”, para que las cuentas puedan ser elegibles para “ser recomendados nuevamente”.