EU regresa a la Luna medio siglo después con la misión Odiseo

MADRID (EUROPA PRESS).- El módulo de aterrizaje Odiseo de Intuitive Machines aterrizó con éxito cerca del polo sur de la Luna, lo que supone el retorno de Estados Unidos al suelo lunar más de 50 años después del fin del programa Apolo.

La nave con forma hexagonal se posó suavemente y de forma autónoma a las 23.24 UTC (Coordinated Universal Time) del 22 de febrero en el cráter de impacto Malapert A, de 24 kilómetros de diámetro y a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna.

El descenso se produjo desde una órbita a 92 kilómetros de la Luna. La confirmación del aterrizaje no llegó al control de la misión hasta 13 minutos después, cuando se recibió la adquisición de señal del módulo.

Your order was delivered… to the Moon! ?? @Int_Machines ' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis . pic.twitter.com/sS0poiWxrU

El módulo de aterrizaje de Intuitive Machines, una empresa con sede en Houston contratada por la NASA para llevar carga científica a la Luna, despegó el 15 de febrero a las 06.05 UTC en un cohete Falcon 9 de Space X desde el Centro Espacial Kennedy y ha recorrido un millón de kilómetros.

Está previsto que el módulo funcione en superficie durante un día lunar, lo que equivale a 14 días terrestres.

Ha sido el segundo intento de Estados Unidos en pocas semanas de regresar a la Luna, de momento con misiones robóticas, después de la finalización del programa Apolo hace medio siglo.

El 8 de enero fue lanzado el módulo de aterrizaje Peregrine de Astrobotic, pero la pérdida de combustible de la nave impidió que llegase a su destino, lo que estaba previsto el 23 de febrero.

Ambas misiones son parte de la iniciativa de la NASA de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), por el cual contrata con empresas privadas la construcción y lanzamiento de las naves.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon ????.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024