WhatsApp identificará los chats que cuenten con la encriptación de extremo a extremo

MADRID (Portaltic/EP).- WhatsApp ha comenzado a probar el indicativo que informará de que las conversaciones en su aplicación de mensajería están protegidas con la encriptación de extremo a extremo.

Meta ultima la interoperabilidad de WhatsApp con aplicaciones de mensajería de terceros, una apertura que basa en su arquitectura cliente/servidor y en la encriptación de extremo a extremo basada en el protocolo de Signal.

Esta interoperabilidad permitirá a los usuarios del servicio de Meta comunicarse en la misma 'app' con usuarios de otros servicios, sin que estos tengan que crear una cuenta en WhatsApp. Será, no obstante, una característica opcional.

La compañía tecnológica mostrará a los usuarios que sus conversaciones están protegidas con una nueva indicación visual que ya aparece en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.24.6.11), como ha informado el portal especializado WABetainfo.

?? WhatsApp beta for Android 2.24.6.11: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to indicate when chats are end-to-end encrypted, and it’s available to some beta testers!

Some users can get this feature by installing the previous updates.https://t.co/g2i5S7d9R1 pic.twitter.com/KsTa13z0BO