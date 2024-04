WhatsApp; así funcionan los filtros para organizar chats individuales, mensajes no leídos y grupos

MADRID (Portaltic/EP).- WhatsApp presentó los filtros de chat, una funcionalidad que permitirá a los usuarios tener los chats más organizados y encontrar de forma más rápida las conversaciones, que a partir de ahora se reunirán en tres pestañas: 'Todos', 'No leídos' y 'Grupos'.

La compañía es consciente de que encontrar una determinada conversación debería ser un proceso rápido y sencillo, motivo por el que ha trabajado en un formato que evita que los usuarios se desplacen por toda la bandeja de entrada.

Se trata de los filtros de WhatsApp, que se distinguen en tres nuevas pestañas -'Todos', 'No leídos' y 'Grupos'- y que se colocan en la parte superior de la lista de chats, para que se puedan seleccionar con un solo toque en la pantalla.

'Todos' es la vista predeterminada de todos los mensajes, tal y como ahora muestra la propia interfaz de Chats de la aplicación de mensajería, mientras que 'No leídos' reúne todas las conversaciones que están marcadas por el usuario como no leídas o que aún no se han abierto.

introducing Chat Filters, a new way to organize your chats



filter by Unread, Groups, or All pic.twitter.com/yAYWT1GQ1i — WhatsApp (@WhatsApp) April 16, 2024