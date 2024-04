Computación: Mi homenaje a Nikola Tesla

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El 10 de julio de 1856 nació Nikola Tesla, uno de los personajes de la ciencia más emblemáticos, particularmente en lo que se refiere a la electricidad y sus consecuencias en la vida moderna. La vida de este personaje parece increíble por muchos motivos, pero quizás el hecho de que Elon Musk haya decidido ponerle a su empresa de autos eléctricos, Tesla, la gente se empezó a enterar de quién era este ingeniero inventor, promotor de la corriente alterna y casi enemigo de Thomas Alba Edison, que como veremos, le jugó sucio más de una vez.

Pero ¿cuáles son las contribuciones de Nikola Tesla? ¿Por qué finalmente s tan importante? Estas preguntas me animaron a investigar sobre este personaje y terminé por escribir una breve biografía sobre él. Escribí esta pequeña obra cuando la pandemia no nos dejaba salir de casa. He aquí el prólogo de la misma:

A casi ochenta años de la muerte de Nikola Tesla, tenemos que el hombre se ha convertido en toda una “estrella del rock” de la ciencia, gracias a Internet y las redes sociales. El inventor serbio ha tenido sin duda, tal influencia en el mundo moderno que sin sus creaciones, estaríamos lejos de tener el mundo que tenemos. Sin embargo, por alguna razón, el nombre de Tesla se ha olvidado por, quizás, demasiados años.

¿Quién fue Nikola Tesla y qué hizo en su vida como inventor? ¿Por qué es tan importante? Esas son las dos preguntas que animan esta obra. La curiosidad me llevó a leer sobre este personaje, sus primeros años de vida, su educación, su entrada al mundo laboral y poco después, su viaje a los Estados Unidos donde realmente hizo su vida. Es claro que Tesla era único en su clase y su capacidad inventiva, además de la intelectual, le llevó a desarrollar una serie de notables inventos, en donde probablemente destacan dos: el motor de inducción y la “bobina de Tesla”, los cuales fueron una auténtica revolución en la tecnología. Gracias a Nikola Tesla, sin ir más lejos, disfrutamos de la corriente eléctrica que nos llega a nuestras casas. Sin su empeño y tozudez, los adelantos que vivimos no existirían quizás.

Nikola Tesla fue el propulsor de la corriente alterna, la cual sería la ganadora en la batalla contra la corriente directa, impulsada por Thomas Alba Edison, quien a pesar de su éxito y fama, no pudo ante la certeza de las ideas del inventor serbio, que logró sobreponerse a un sinfín de tropiezos y de prácticas desleales por parte de Edison, entre muchas tantas vicisitudes. La batalla de las corrientes eléctricas, como se le conoció en su tiempo, probó que la corriente alterna era la opción para electrificar las ciudades. Tesla ganó y Edison perdió.

La vida de Tesla era la de un científico que amaba su trabajo. Cualquiera, con la cantidad de patentes que generó el inventor, habría podido vivir cómodamente el resto de sus días. Pero Tesla era insaciable en ideas para sacar provecho a la electricidad, y tal vez por eso siempre estaba en la ruina. Dinero que le llegaba lo invertía en su laboratorio, de donde salían ideas y experimentos que parecían estar muy adelantados a su tiempo.

Pero también era un ser humano que tenía una serie de costumbres poco ortodoxas y además, había adquirido una serie de fobias que lo hacían un personaje peculiar. Vivió sus últimos veinte años en hoteles y además, era escrupuloso hasta el extremo en la manera de vestir, siempre elegante, siempre perfectamente pulcro. Comía siempre a las mismas horas y seguía una serie de rituales que más de uno podría calificarlo de una persona enferma. Afirmó que nunca había dormido más de tres horas por día, porque simplemente no lo necesitaba. Amante de las palomas, las alimentaba en la ventana de su cuarto de hotel e incluso tuvo una que fue su favorita y que confesó que amaba como un hombre ama a una mujer.

Pero el tiempo pasó y Tesla envejeció. Fue muy reconocido en su época pero él, incansable, quería seguir trabajando sin descanso. Su mente empezó a agotarse. Aún así, fue un promotor de la paz mundial y además, se le ocurrió un rayo destructor, usando energía eléctrica, el cual decía, sería un “rayo de la paz”, porque lo podrían tener todos los países y de esa forma evitar las guerras.

Sus últimos años terminó en la pobreza, muriendo en un cuarto de hotel a principios de 1943. Pero esto fue quizás el catalizador para que el gobierno de los Estados Unidos decidiera confiscar sus pertenencias, papeles, inventos, todo, por temor a que un país enemigo se hiciese de esa eventual arma tan poderosa o de cualquier otro de sus inventos. Estaba en marcha la Segunda Guerra Mundial y el mundo estaba convulsionado. Eran tiempos muy difíciles.

Nikola Tesla se ha convertido en un referente de la ciencia. Hizo contribuciones notables, empezando por el uso de la corriente alterna hasta el hecho de haber descubierto los rayos X antes que Röntgen. Tuvo la idea de una máquina voladora y propuso una turbina sin aspas y un radar, el cual lo había diseñado Para la Primera Gran Guerra. Inventor multifacético que además, dejó constancia con un número enorme de patentes y escritos, tanto de su vida como de los inventos que diseñó a través de los años en los que vivió.

Cabe señalar que en la obra se han intercalado algunos pequeños capítulos con explicaciones de los fenómenos físicos que animaban sus inventos, así como la descripción sencilla de algunos de los más populares e importantes. Esto le da contexto y de alguna manera ilustra al que tiene contacto con el tema de la electricidad por primera vez.

Este libro busca pues, hacerle justicia a Nikola Tesla, un gran ingeniero, un inventor fuera de serie, sin el cual, la vida moderna sería inconcebible. Que esta obra sea como un homenaje a su trabajo.

Manuel López Michelone

Ciudad de México.

Abril 2020

Este es el índice del libro:

Los primeros años de vida 05

La electricidad estática 08

La educación de Tesla 11

El dinamo de Gramme 12

Su entrada al mundo laboral 13

El motor de inducción 16

Tesla en los Estados Unidos 19

Corriente directa contra corriente alterna 21

Trazándose su propio camino 23

El huevo de Tesla 27

La guerra de las corrientes eléctricas 29

El oscilador de Tesla 35

Marconi y el invento de la radio 37

La bobina de Tesla 42

El incendio de 1895 45

La turbina sin aspas 47

Los siguientes inventos 49

Colorado Springs y Wardenclyffe 54

El rayo de la muerte 60

La extraña vida de un inventor 64

La muerte de Nikola Tesla 68

Tesla y el Premio Nobel 71

Queriendo cambiar el clima 73

¿Tesla contra Einstein? 75

¿Rayos X antes que Röntgen? 77

¿Comunicación con marcianos? 80

En busca de la energía libre 82

Tesla, un “rockstar” 83

Cronograma de la vida de Tesla 88

Bibliografía 90

Notas 92

En esta ocasión pongo el libro en la modalidad de “paga lo que quieras o lo que puedas”. Así, el potencial lector puede leer, copiar, compartir el libro con sus amigos y familiares. Si les parece que vale la pena y quieren apoyar, pueden depositarme sus donativos en mi cuenta de paypal (morsa@la-morsa.com). En cualquier caso, agradezco el interés. este es el enlace al mismo: https://www.mediafire.com/file/ozoigzb1fmamu82/tesla-mlm.pdf/file