Gukesh y Zhongyi, ganadores del torneo de Candidatos 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Dommaraju Gukesh nació el 29 de mayo del 2006 y es un gran maestro de la India. De hecho es un prodigio del juego ciencia y es a la fecha el tercer gran maestro más joven en alcanzar este título ajedrecístico. En lo que se refiere al rating, la medida inventada por Arpad Elo para medir la fuerza de los jugadores, Gukesh alcanzó a ser el tercer jugador más joven en llegar a la cifra de 2700 puntos Elo. Sin embargo, rompería ese récord al convertirse en el jugador más joven que llegase a 2750 puntos Elo. Hoy es de hecho el jugador más joven del planeta en convertirse en el retador de un Campeón Mundial.

Los 8 jugadores que calificaron para Candidatos lo hicieron de diferentes formas. Ian Nepomniachtchi, ruso -aunque juega con bandera neutral de la Federación Internacional de Ajedrez- tenía su lugar asegurado por haber sido el jugador que perdiese el match contra el chino Ding Liren hace un par de años. También calificarían los tres primeros lugares de la Copa Mundial, la cual ganó Carlsen, pero decidió no jugar candidatos, dejando a Nijat Abasov (Azebayán) (que quedó en cuarto lugar), como uno de los invitados a este fortísimo torneo. El joven GM Praggnanandhaa (de la India), quedaría segundo en dicha competición y Fabiano Caruana (EU), calificaría en el tercer puesto. También calificaban dos lugares del Gran Torneo Suizo, que se lleva a cabo cada año en la Isla del Hombre. Aquí calificarían Hikaru Nakamura (EU) y Vidit Gujrathi (India). Finalmente calificaría el más alto Elo del 2023, por lo que3 hizo entrar a Candidatos a Gukesh (India) y finalmente Alireza Firouzja (Francia) calificaría por ser el mejor Elo del 2024 en enero.

La justa se llevó a cabo en Toronto y se jugaba al ritmo clásico: 120 minutos para 40 jugadas, con 30 minutos para el resto del juego, con un incremento de 30 segundos por jugada, empezando en el movimiento 41. Se jugaría a doble vuelta, en un sistema de todos contra todos, en donde cada jugador enfrentaría con blancas y negras a todos sus rivales.

Uno esperaría que en este torneo los empates estuviesen a la orden del día, pero hubo muchísimas partidas decisivas. Por ejemplo, Nakamura, siendo el tercer jugador del mundo, perdió sus dos partidas contra Vidit en donde además, el de la India le jugó un sacrificio de alfil inesperado, preparado de antemano en su laboratorio casero y en donde el estadounidense no pudo evitar la derrota. Gukesh, el ganador del torneo, perdería contra Firouzja una partida en la que tenía mucha ventaja pero calculó equivocadamente una variante y la partida dio un vuelco a favor del francés, que ya no soltó a su presa. Y así podríamos hablar del estupendo nivel de los jugadores. Ian Nepomniachtchi parecía que se enfilaba a su tercer triunfo consecutivo en candidatos, pero en la última partida del torneo quedó literalmente perdido ante Caruana, que no pudo hallar la manera de quebrar los esfuerzos defensivos del ruso. De hecho, la partida terminaría en empate y Nepo se disculparía con Cauana, pues le quitó la posibilidad de empatar en primer lugar con Gukesh. Fabiano le contestó con un “es mi culpa” y se levantó del tablero. Más adelante, en una entrevista, Caruana indicó que se sentía como un estúpido al no poder ganar esa posición. Sin embargo, hay que reconocer que había mucha presión, son humanos y eso hace que posiciones victoriosas en muchas ocasiones se diluyan como agua entre los dedos. 1. Gukesh D (IND), 9 puntos (de 14 posibles), ganador del torneo y retador oficial del Campeón del Mundo Ding Liren (China); 2 Hikaru Nakamura (EEUU) 8.5 puntos; 3 Ian Nepomniachtchi (FIDE) 8.5 puntos; 4 Fabiano Caruana (EEUU) 8.5 puntos; 5 R Praggnanandhaa (IND) 7 puntos; 6 Vidit Gujrathi (IND) 6 puntos; 7 Alireza Firouzja (FRA) 5 puntos y 8 Nijat Abasov (AZE) 3.5 puntos. Cabe señalar que el azerbayando Abasov no pudo ganar una sola partida.

Así pues, Gukesh representa a una nueva generación de jóvenes grandes maestros de la India, quienes en los últimos años han logrado colocar a su país como la nueva potencia ajedrecística mundial. Como han cambiado los tiempos si consideramos que no hay un jugador ruso ni como candidato ni como campeón del mundo. Ya Vladímir Kramnik había indicado hace un par de años que la India se convertiría en una superpotencia. Aparentemente eso ya no está en duda.

Por su parte, en el torneo de candidatos femenil, la ganadora fue Tan Zhongyi, de China, quien nació el 29 de mayo de 1991 y que coincidentemente es la misma fecha de nacimiento del ganador de la categoría abierta, Gukesh D. Ella ya ha sido campeona mundial cuando ganó en el 2017 la edición de dicho torneo en Irán, donde derrotó en la final a Anna Muzychuk. También Tan ha sido campeona mundial de ajedrez rápido y ha ganado un número importante de competencias desde el 2015 y hasta el 2022.

El torneo de candidatos supuso la presencia de 8 jugadoras muy fuertes, las cuales jugarían en un esquema de todas contra todas a doble vuelta (partida y revancha). Las clasificadas a este evento fueron: Tan Zhongyi, Koneru Humpy (IND), Lei Tingjie (CHN), R Vaishali (IND), Aleksandra Goryachkina (FIDE), Kateryna Lagno (FIDE), Nurgyul Salimova (BUL) y Anna Muzychuk (UKR). Se esperaba mucho de Goryachkina, pero parece que no soportó la fuerte tensión que genera este tipo de campeonatos. Eventualmente se impuso la experiencia de la ganadora (que tiene 32 años).

Esta es la tabla de resultados: 1 Tan Zhongyi 9 puntos (de 14, ganándose el derecho de retar a la campeona mundial). 2 Koneru Humpy (IND) 7.5 puntos; 3 Lei Tingjie (CHN) 7.5 puntos; 4 R Vaishali (IND) 7.5 puntos (que curiosamente es hermana del GM Praggnanandhaa), 5 Aleksandra Goryachkina (FIDE) 7 puntos; 6 Kateryna Lagno (FIDE) 6.5 puntos; 7 Nurgyul Salimova (BUL) 5.5 puntos y 8 Anna Muzychuk (UKR) con 5.5 puntos.