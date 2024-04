Reportan caída mundial de WhatsApp; afecta a millones de usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios, de todo el mundo, de la aplicación de mensajería instantánea reportan, en redes sociales, la caída de WhatsApp. Los memes no se hacen esperar.

Los problemas más comunicados con del envío de mensajes, con un 64%; un 24% problemas con conexiones con el servidor y 11% de reportes con la aplicación. Se pueden enviar mensajes, pero estos no se entregarán hasta que el servicio vuelva a estar en línea.

La caída del servicio impacta a los 2 mil millones de usuarios de WhatsApp.

Otros servicios de Meta, como Facebook, Instagram y Threads, no están experimentando ningún problema. WhatsApp es el único afectado, por el momento.

"El whatsapp está más caído que máynez en las encuestas", publicaron en la red social "X".

el whatsapp está más caído que máynez en las encuestas — carlos buburrón (@CBuburron) April 3, 2024

“Justo te estaba confesando que te amo pero se cayó #WhatsApp”.

Justo te estaba confesando que te amo pero se cayó #WhatsApp — Daniel, me estás matando (@dmeestasmatando) April 3, 2024

“Ya vi que el problema es que #WhatsApp no funciona, es por eso que no me contesta … desde hace 3 años”.

Ya vi que el problema es que #WhatsApp no funciona, es por eso que no me contesta … desde hace 3 años pic.twitter.com/265B7zgEug — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 3, 2024

“¡Fue horrible Marge! No pudimos usar #WhatsApp por 10 minutos y.... ¡Tuvimos que mandar mensajes de texto! ??”

¡Fue horrible Marge! No pudimos usar #WhatsApp por 10 minutos y.... ¡Tuvimos que mandar mensajes de texto! uD83DuDE2D pic.twitter.com/TCdPfQqLGM — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 3, 2024

¡No hay sistema!

Cuando se cae #WhatsApp y mi trabajo me lo envían por ese medio…