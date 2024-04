Esperan que disminuya la nubosidad en Torreón durante el eclipse total de sol

TORREÓN, Coah. (proceso.com.mx).- Investigadores que integran el Comité Nacional de Eclipses esperan que las condiciones climatológicas mejoren en la zona donde se espera que se pueda observar el eclipse total de sol el próximo lunes 8 de abril.

En los últimos días se ha registrado nubosidad en la ciudad de Torreón, desde donde se llevará a cabo la trasmisión oficial de la NASA en las instalaciones del Planetarium con la colaboración del organismo Exploratium, colaborador de la agencia espacial, pero los especialistas aseguran que incluso bajo esas condiciones podría apreciarse el eclipse, señaló Fernando Avila Castro, integrante del Comité Nacional de Eclipses e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Foto: Camelia Muñoz

“Aún y que esté nublado se podrá apreciar y nos van a faltar los minutos de oscuridad poder deleitarnos con ellas”, dijo.

El especialista de la UNAM explicó que durante el eclipse se verán una serie de fenómenos, entre los que se encuentra el descenso de la temperatura de 8 a 10 grados centígrados.

“Vamos a ir viendo un cambio de temperatura. Vamos a ir viendo como poco a poco se va oscureciendo el cielo, vamos a ver unas bandas de diferentes intensidades en la atmósfera cuando ya esté llegando en totalidad, vamos a ver como casi ocupa el disco lunar completamente y vamos a ver precisamente, porque la Luna tiene sus cráteres y montañas, vamos a ver cómo aparecen en el borde 45 puntos como si fueran 40 perlas y después va a ir avanzando el disco hasta que solamente quede una muy brillante y va a aparecer como un anillo de diamantes y eso es algo que no puede hacer experimentar en un eclipse parcial”, explicó.

Este sábado concluyeron los trabajos de instalación de equipo con el que se transmitirá vía satelital la señal hacia diversas plataformas por las cuales se podrá observar el fenómeno natural que se volverá a presentar hasta el 2052 y de nueva cuenta en la ciudad de Torreón en el 2071.

El 8 de abril el eclipse total de sol se podrá apreciar en esta ciudad a partir de un minuto antes de las 11:00 horas y terminará a las 13:41, pero a las 12:19 horas y por cuatro minutos la luna bloqueará la luz solar.

“Es un espectáculo increíble que solamente lo vamos a poder apreciar en esta franja y por eso he llamado tanto la atención del público, por eso vamos a tener tantos visitantes en esta ciudad porque el espectáculo de la corona no lo van a poder replicar en otro fenómeno. Después tenemos el camino de regreso y vuelve a aparecer el anillo de diamantes; vuelven a aparecer estas perlas, las perlas de Baily como se llaman, y poco a poco la luna va a ir alejándose y todo regresa a la normalidad del día a día, pero esos minutos; esos 4 minutos y un poquito más serán mágicos”, agregó.

Más de 40 millones de personas podrán apreciar el fenómeno natural, expresó Verónica García, integrante de Exploratium, quien explicó que 14 minutos después de la transmisión desde Torreón, empezará otra desde Texas, donde también se podrá apreciar en su totalidad.

Como parte de las actividades del Comité Nacional de Eclipses se llevó a cabo la divulgación de material con información básica, informó por su parte Aída Kirichenko, coordinadora de este organismo e investigadora del Instituto de Astronomía de la Ensenada.

“La labor se desarrolló en las poblaciones vulnerables y esto incluye instituciones en donde residen personas con diferentes necesidades y con diferentes incapacidades y también hemos establecido la información básica de los eclipses a varias lenguas originarias. Hemos trabajado exactamente con las personas productoras y tenemos traducciones de esta información a 17 lenguas originarias del país”, explicó.

RECOMENDACIONES

Avila Castro hizo una serie de recomendaciones para evitar daños en la vista por la exposición a los rayos ultravioleta que se presentan aún con el cielo nublado.

“No se debe mirar el sol directamente, como no se hace habiendo eclipse o no. Una vez que empiece el eclipse podrá observarse por no más de 10 segundos seguidos con lentes certificados o filtros adecuados que no tengan rayaduras”, explicó.

Sólo cuando el sol quedé totalmente bloqueado por el paso de la luna es cuando se podrá observar al astro sin lentes, pero sólo por cuatro minutos con 10 segundos.

ESPECTÁCULOS

El fenómeno natural estará acompañado de espectáculos en varias partes de la zona donde se podrá apreciar total o parcialmente. En el Bosque Urbano de la ciudad de Torreón, además de los cinco mil filtros que se colocarán para que más de 30 mil visitantes los utilicen, habrá actividades artísticas y relacionadas con la ciencia.

En el caso de Durango, desde el viernes empezó la actividad artística Eclipsorama en la cual se desarrollan actividades de yoga, música, talleres, teatro, ceremonias rituales, paseos a caballo en el municipio de Nazas, a 140 kilómetros de Torreón, y donde también se apreciará el fenómeno natural.

En la región lagunera de Coahuila y Durango comenzaron a llegar turistas de diversas partes del mundo que apreciarán el eclipse y por lo cual se dispararon los precios en los hoteles y una noche que costaba mil 500 pesos, ahora se incrementó hasta los seis mil pesos.