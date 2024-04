Ajedrez: Mi libro para entrenarse en la táctica

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La Editorial Época me ha publicado hace ya unos años un libro titulado “Entrenamiento para el jugador de ajedrez”. Y aunque es una pequeña obra (menos de 100 páginas), contiene 96 ejercicios de táctica así como explicaciones sobre la génesis de las combinaciones en ajedrez. Desafortunadamente mi libro no está ya disponible y como sé que hay más de uno lector ajedrecista, le comparto la introducción y le doy un mecanismo para que se haga del libro de forma electrónica.

He aquí el índice y prólogo del mismo:

Índice

Introducción

Capítulo 1: El ataque doble

Capítulo 2: La clavada

Capítulo 3: Despeje de líneas o casillas

Capítulo 4: Ataque a la descubierta

Capítulo 5: Ataques de mate

Capítulo 6: La pieza sobrecargada

Capítulo 7: Desviación

Capítulo 8: El rey ahogado

Capítulo 9: Zwischenzug (jugada intermedia)

Capítulo 10: El ataque al punto h7/h2

Capítulo 11: Prueba final Conclusiones

Soluciones a los ejercicios

Prólogo

El ajedrez es un juego fascinante. Millones de personas lo practican en el mundo y es quizás el juego de mesa con más literatura en el planeta. Anualmente se publican miles de nuevos volúmenes. Los aficionados siguen las partidas de los grandes exponentes del juego ciencia y sin duda hay una pasión extraordinaria por el juego. Pero… ¿Por qué esta fascinación? Difícil de explicar pero es probable que parte del embrujo del ajedrez se deba a sus infinitas posibilidades, al extenuante estudio que generaciones y generaciones de ajedrecistas le ha aplicado por más de quinientos años, intentando develar sus secretos y pudiésemos decir, de manera infructuosa. Y sí, poco a poco vamos entendiendo más sobre el ajedrez, pero es un juego con tantas excepciones a las reglas que en el fondo pareciese absurdo siquiera intentar sistematizar su estudio. No obstante esto, el ser humano está convencido que el asombroso juego puede ser analizado y así saber qué jugadas son las correctas, cuándo saber que se tiene ventaja, cuándo se puede rematar una partida, etcétera.

Obviamente el juego presenta muchas caras, una es la árida, la del estudio técnico, en donde el jugador enfrenta situaciones que sólo pueden resolverse con una depurada técnica, o bien, por una sutileza difícil de observar y que para la mayoría le resulta simplemente invisible. Sin embargo, hay facetas más amables, como el de las combinaciones, donde el jugador en ventaja lanza una serie de sacrificios para demoler la fortaleza del enemigo y así acabarlo, o quizás el jugador sacrifique todo género de materiales para rescatar una posición perdida, a partir de algún truco táctico único. Aquí, en las combinaciones, el ajedrez demuestra su lado más bonito, en donde los jugadores hallan combinaciones por demás extraordinarias, a veces llenas de finos detalles, y en donde se observa el ingenio para mezclar, por decirlo de alguna manera, el poder de las diferentes piezas y peones en combate.

Pero ¿qué es una combinación? Emanuel Lasker la definió como una red de variantes. De hecho dice el viejo maestro: “en las raras instancias en las que el jugador puede detectar una variante o una red de ellas las cuales llevan a un resultado deseado por fuerza, la totalidad de estas variantes y sus conexiones lógicas, su estructura, se denomina ‘combinación’. Y aquel que sigue en su partida tal secuencia de jugadas se dice que ‘está haciendo una combinación’”.

De acuerdo al Oxford Companion of Chess, “una combinación es una secuencia de jugadas forzadas con una meta específica, basada generalmente en la táctica. Un sacrificio de una pieza podría presentarse y Botvinnik, entre otros, aseguran que siempre está presente. El propósito puede ser cualquier cosa, desde un recurso defensivo hasta un ataque de mate; desde una ventaja posicional hasta la ganancia de material. Esencial en la combinación y la razón de su popularidad es la sorpresa: la serie de jugadas que difieren en forma de la continuación normalmente esperada”.

Mijail Botvinnik, quien fuera campeón del mundo y reconocido patriarca del ajedrez en la desaparecida Unión Soviética define en su libro One Hundred Selected Games, una combinación en ajedrez como: “una variante forzada con sacrificio”. Para él ésta es la definición exacta y simple. Una combinación no debe ser confundida con una maniobra forzada. Hay dos tipos de maniobras: la posicional, cuando las jugadas del oponente no son forzadas, y las forzadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una combinación y una maniobra? Una maniobra forzada es una variante forzada sin sacrificio.

Siegbert Tarrasch dice en el Juego del Ajedrez (The Game of Chess): “En una partida bien planeada, [las combinaciones] aparecen prácticamente de manera automática; es posible con frecuencia reducirlas a ciertos tipos simples [de combinación] y por ende, usted puede entrenar su imaginación. Usted puede aprender a combinar haciendo de estas maniobras recurrentes el objeto de su estudio. Lo esencial para el estudiante es jugar y estudiar una y otra vez hasta que lo aprendido sea parte de su ser”.

De acuerdo a la Wikipedia, “una combinación en ajedrez es una secuencia relativamente larga de jugadas, frecuentemente iniciada por un sacrificio que deja al oponente pocas opciones y resultan en una ganancia tangible”.

Podrá verse entonces que la definición de una combinación no es muy precisa, aunque todas estas palabras nos dan los elementos básicos para entender lo que es una combinación en ajedrez.

La intención al escribir esta pequeña obra es buscar la génesis de las combinaciones. ¿Cómo se producen? ¿Qué elementos tienen en común? ¿Qué se necesita para hacer una brillante combinación? ¿Qué situaciones son las que permiten que ocurran las combinaciones en ajedrez? ¿Cuál es realmente el secreto detrás de todo esto?

Observaremos, a través de estas páginas, que el secreto de las combinaciones es en reconocer los patrones que identifican sus elementos. Las amenaza, la ubicación de las piezas en casillas específicas pueden darnos las claves para comprender que la posición está ya madura para emprender el asalto final y además, de manera elegante, fina, quizás empezando con un sacrificio de pieza para terminar con un jaque mate espectacular.

De esta manera, podríamos decir que el ajedrecista que ve muchas posiciones y revisa los patrones típicos de los temas combinativos más conocidos, lo que está haciendo es lo que hace mucha gente para cultivar su cuerpo: ir al gimnasio. Aquí hacemos lo mismo, pero en el gimnasio del ajedrecista, el de la mente, en donde hay una ventaja: no requiere de instalaciones especiales ni de grandes gastos. Sólo se necesitan posiciones interesantes y un ajedrez para desplegarlas.

La apuesta de este libro es que, al final del mismo, el lector haya podido no sólo captar la belleza que encierran algunas combinaciones, sino que además, haya adquirido las herramientas necesarias para poder desarrollar un mejor ajedrez. Para ello es necesario analizar muchas posiciones y el libro tiene una buena colección para que el lector haga esta gimnasia mental de encontrar las jugadas correctas para ganar. Con ello se logran dos cosas: primero hacer que el lector busque por sus propios medios el motivo combinatorio y segundo, que vaya formando un bagaje de posiciones típicas en el mundo de las combinaciones en ajedrez, alimentándose así de los patrones más notables que generan una combinación en el tablero.

Sin nada más que agregar, entremos pues en materia…

Manuel López Michelone

Ahora bien, si le interesa el PDF de este libro, escríbame a mi correo morsa@la-morsa.com y le mando el enlace para que lo descargue de forma gratuita. Gracias.