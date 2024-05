Tormenta solar genera auroras boreales en México (Fotos)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La tormenta solar extrema que azota a la Tierra permitió que se pudieran observar auroras boreales en gran parte del territorio mexicano.

Fotógrafos profesionales y aficionados apuntaron sus cámaras y celulares al cielo la noche del viernes y madrugada del sábado para intentar capturar el fenómeno muy poco común en México.

Para obtener las imágenes, los fotógrafos debieron colocar sus cámaras en larga exposición para permitir la entrada de luz.

A simple vista, la mayoría de las personas no pudieron percibir el fenómeno o apenas lograron observar un cielo ligeramente rosado. La situación cambia cuando las cámaras reúnen una mayor cantidad de luz.

Aurora boreal desde Cd Obregón en Sonora, México ?? No pensé que se vieran tan al sur pero le dije a mi novia que intentara sacar fotos de larga exposición y ahí apareció... #Sonora #aurora #Mexico #Auroraborealis pic.twitter.com/j3TQQWuBh4

Aurora boreal captada desde Chimalhuacán, Estado de México ?? No pensé que se vieran en un lugar tan culero pero le dije a mi novia que intentara sacar fotos de larga exposición y ahí apareció... pic.twitter.com/Pb7NCj2Aye

''Volcán de de Colima, con luna y aurora boreal''



Todavía no me lo puedo creer, después de ver que en las islas Canarias se estaban observado auroras boreales, y están a menor latitud que Colima, dije, es posible que se pueda ver también por acá. Así que subí todos mis triques pic.twitter.com/ABsCSwYDQr — M.Dr.Vulcano (@M_Dr_Vulcano) May 11, 2024