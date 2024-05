YouTube lanza una sección de videojuegos gratis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– YouTube lanzó un catálogo de videojuegos al que usuarios de teléfonos celulares (iPhone y Android), así como de PC podrán acceder de manera gratuita. Esta nueva función de la plataforma de videos se llama “Playables”.

Es de destacar que para tener acceso a esta herramienta no es necesario descargar o instalar ninguna aplicación adicional. Esta característica, que ya fue probada por un número limitado de usuarios en mercados selectos, ahora está siendo implementada de manera más amplia.

Para poder utilizar esta nueva función dirígete a la página principal de YouTube y busca la sección de Playables en el menú de exploración. Allí tendrás acceso a una lista de más de 75 minijuegos que puedes disfrutar de inmediato.

Entre los juegos disponibles se encuentran títulos como: Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask y Trivia Crack. Una vez que encuentres un juego que te interese sólo haz clic en él y comienza a jugar. Además, tienes la opción de compartir tus juegos favoritos con amigos a través del menú de opciones. También tendrás la posibilidad de guardar el progreso del juego y realizar un seguimiento de las mejores puntuaciones.

Para garantizar una experiencia óptima se recomienda tener la versión más reciente de la aplicación YouTube instalada en tu dispositivo. En dispositivos iOS, se requiere la versión 14 de iOS o superior, mientras que en dispositivos Android se necesita la versión 12 o posterior.