OMS: Hay un mayor nivel de alerta por gripe aviar en 36 ganaderías de EU

MADRID (EUROPA PRESS).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que hay un total de 36 ganaderías de vacas lecheras en Estados Unidos infectadas por el brote de gripe aviar H5N1. Se ha notificado un caso humano relacionado y 220 personas están siendo vigiladas.



"El virus se está adaptando a las especies de mamíferos, que son más parecidos a nosotros que las aves y, por lo tanto, hay un mayor nivel de alerta. Un mayor nivel de alerta no significa una predicción de que esto se convertirá en una pandemia, pero debemos permanecer vigilantes", indicó la directora del departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias (EPP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove.



Asimismo, la OMS advirtió que "muchas más personas" de las que se han notificado han estado expuestas a animales infectados.

"Es importante que todos los expuestos se sometan a pruebas o a seguimiento, y reciban atención si es necesario", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) este miércoles. Desde la llegada del brote a las vacas estadunidenses, al menos 30 personas han sido sometidas a pruebas.



"Hasta ahora, el virus no muestra signos de haberse adaptado para propagarse entre los humanos, pero se necesita más vigilancia", alertó Tedros. También recordó que el virus se ha detectado en leche cruda en Estados Unidos, pero las pruebas preliminares muestran que la pasteurización "mata" al virus.





La importancia de consumir leche pasteurizada





El consejo permanente de la OMS en todos los países es que la gente consuma leche pasteurizada. "Sobre la base de la información disponible, la OMS sigue evaluando que el riesgo para la salud pública que plantea la gripe aviar H5N1 es bajo, y de bajo a moderado para las personas expuestas a animales infectados", recalcó el director general de la OMS.



En los últimos años, el H5N1 se ha propagado ampliamente entre las aves silvestres, las aves de corral, los mamíferos terrestres y marinos, y ahora entre el ganado lechero. Desde 2021, se han notificado 28 casos en humanos, aunque no se ha documentado ninguna transmisión entre humanos en este periodo.



"La OMS cuenta con un sólido sistema de vigilancia de la gripe en todo el mundo, a través de una red de centros de gripe en 130 países, 7 Centros Colaboradores y 12 laboratorios de referencia con las capacidades y los requisitos de bioseguridad para hacer frente a los virus H5", destacó Tedros.



También cuentan con el Marco de Preparación ante una Pandemia de Gripe, para apoyar el rápido desarrollo y la distribución equitativa de vacunas en caso de pandemia de gripe. "Sin embargo, no existe un sistema similar para otros patógenos, una laguna que los Estados miembros de la OMS están tratando ahora de cerrar a través del Acuerdo sobre Pandemias",señaló.



En este sentido, Tedros ha llamado a un enfoque 'One Health' que "reconozca los vínculos íntimos" entre la salud de los seres humanos, los animales y del medio ambiente.



"Estos dos sistemas --uno para prevenir brotes y pandemias mediante un enfoque de One Health, y otro para responder a los brotes compartiendo vacunas-- son dos elementos vitales del Acuerdo sobre Pandemias que los Estados Miembros de la OMS están negociando", explicó.



Por su parte, Van Kerkhove ha pedido que se lleve a cabo más vigilancia en animales, en aves de corral y aves silvestres, y ahora en ganado lechero, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. "Por tanto, las personas que están expuestas a los rebaños infectados también necesitan ser examinadas", añadió.



Vacunas preparadas en caso de pandemia





Basándose en las tecnologías de fabricación existentes, la OMS ha trabajado en acuerdos con los fabricantes para tener aproximadamente entre el 10 y el 12 por ciento de vacunas contra esta gripe en producción en tiempo real en caso de que se necesite distribuirlas, en función del riesgo y de las necesidades.



"Así que hay mucho trabajo en marcha en términos de producción, en términos de aumento de esas capacidades. Pero aún no lo hemos hecho. No lo hemos puesto en marcha. Hay miles de millones de vacunas que podrían producirse en el primer año si fuera necesario", indicó desde el organismo sanitario de las Naciones Unidas.



Así, la OMS asegura que, si se produce una transmisión entre humanos y si comienza una pandemia, pondrá en marcha un sistema para "activar" una respuesta "seria".

"Hay una evaluación continua de los riesgos y una actualización de los virus candidatos a vacuna. Así, para el actual H5N1 en vacas, tenemos dos, pero también hay que tener en cuenta que hay otras cepas de virus H5 circulando y también tenemos candidatos para estas otras cepas de virus H5. Todos estos virus candidatos están siendo actualizados por el sistema y distribuidos a los desarrolladores de vacunas", dijo la doctora Wenqing Zhang, directora del Programa de Gripe de la OMS.



"Si nos fijamos en la capacidad de producción de vacunas estacionales, podremos tener más de 8.000 millones de dosis. Ese es el mejor escenario de estimación", añadió, recordando que la vacuna contra la gripe estacional no protege contra la aviar.





Las dos vacunas contra la gripe aviar





De hecho, en Europa, a finales del pasado mes de febrero, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) adoptó dictámenes positivos para dos vacunas destinadas a la inmunización activa contra el subtipo H5N1 del virus de la gripe A.



Una de ellas, 'Celldemic', está destinada a la inmunización durante brotes de gripe procedentes de animales, incluso cuando las autoridades de salud pública prevén una posible pandemia.



La otra, 'Incellipan', es una vacuna de preparación para pandemias destinada a utilizarse únicamente si se ha declarado oficialmente una pandemia de gripe.



Así, el director del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, ha aclarado que aún no se ha comenzado a producir ninguna vacuna porque, en primer lugar, es preciso asegurarse de que "funciona" contra este linaje.



"Nuestros colegas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta (Estados Unidos) están haciendo pruebas. Prueban sueros humanos de personas previamente vacunadas con vacunas H5 para buscar esa reactividad cruzada y asegurarse de que las vacunas candidatas funcionen", señaló.



Por otro lado, recordó que, actualmente, se producen cientos de millones de vacunas contra la gripe estacional cada año, y esta nueva vacuna tendría que cambiar la producción de la primera. "Así que no se puede simplemente apretar el botón y empezar a producir vacunas contra H5. Se requiere una consideración muy cuidadosa para decidir si producir o no una vacuna, porque hay que determinar si este virus cambia", abundó Ryan.



No obstante, recordó que el virus se ha extendido "muy rápidamente" por todo el mundo. "Esta vez, no en los seres humanos, pero se expandió muy rápidamente, y eso es lo que nos preocupa”.