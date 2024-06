Elon Musk amenaza con vetar en sus empresas todos los dispositivos Apple por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elon Musk no tomó bien el anuncio de la colaboración entre OpenAI y Apple, a través de la cual integrarán un sistema de inteligencia artificial (IA) para los productos Apple como el iPhone, iPad y las computadoras Mac.

“Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable”, declaró Musk en X.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

El conflicto entre Elon Musk y OpenAI tiene un nuevo capítulo, tras este anuncio.

En febrero pasado, el empresario demandó a OpenAI y a su CEO, Sam Altman, alegando incumplimiento de contrato, impedimento promisorio, incumplimiento del deber fiduciario, así como competencia desleal.

Musk acusó a su exsocio y a OpenAI de que “se apartara radicalmente de su misión original y práctica histórica de poner su tecnología y conocimiento a disposición del público”.

Según Musk, la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) representa un “gran peligro para la humanidad” y que ésta no debería de beneficiar a los accionistas, sino a las personas.

En el anuncio sobre la colaboración entre Apple y OpenAI, se informó que se protegerá la privacidad de los usuarios, al no almacenar las solicitudes y las direcciones IP de los usuarios, las cuales supuestamente se encuentran ocultas.

Sobre Apple Intelligence, esta compañía señaló que “puede acceder a esa información de forma completamente privada y segura para ayudar a los usuarios a hacer las cosas que más les importan. Esto es IA, algo que sólo Apple puede ofrecer y no podemos esperar a que los usuarios experimenten lo que puede hacer”.

“¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, pero de alguna manera sea capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad! Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI”, reiteró Musk en X.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!



Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024