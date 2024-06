¿Es realmente un peligro para la Tierra el asteroide Apofis?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Vivir no es fácil. Hay un sinfín de riesgos cotidianos a los que estamos expuestos y desde luego, los seres humanos hemos intentado minimizar los mismos. Así, tratamos de protegernos contra los eventos de la Naturaleza, por ejemplo, los sismos, los cuales hasta el día de hoy no se pueden predecir. Y más allá de esto, tenemos que lidiar con el cambio climático, con las guerras aquí y allá, contra la contaminación ambiental, contra las injusticias, las enfermedades, las pandemias, etcétera. Si calculásemos todo lo malo que puede pasarnos bien podría uno decir que estamos vivos de milagro.

Y si todas las catástrofes anteriores suenan pocas, ahora nos enteramos que un asteroide podría destruir la Tierra en el 2029. Se trata de asteroide Apofis, que en su trayectoria se acercará mucho a nuestro planeta y de chocar con éste podría destruir el planeta o en el mejor de los casos, hacer que toda la vida cambie para siempre.

Apofis, de acuerdo a la Wikipedia, es un asteroide Atón, con una órbita próxima a la de la Tierra (objeto próximo a la Tierra). En diciembre de 2004, algunas observaciones indicaban una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra (del 2,70 %) en el año 2029. Sin embargo, observaciones adicionales ayudaron a mejorar el cálculo de la órbita, demostrando remota la posibilidad de un impacto con la Tierra o la Luna en 2029. Aún así, persistía la posibilidad de que durante el encuentro cercano de 2029 con la Tierra, Apofis pasase por una “cerradura gravitacional”, una región muy precisa del espacio de no más de 400 m de diámetro, que lo situaría en trayectoria de colisión para un futuro impacto el día 13 de abril de 2036.

Pero esta posibilidad mantuvo al asteroide en el nivel 1 de la escala de Turín hasta agosto de 2006. Nuevas observaciones de la trayectoria del asteroide revelaron que muy probablemente no pasará por la “cerradura”, por lo que el 5 de agosto de 2006, Apofis fue rebajado al nivel 0 de la escala de Turín. El 19 de octubre de 2006, la probabilidad de impacto estimada para el 13 de abril de 2036 era de 1 entre 45 mil. Se ha identificado otra posible fecha de impacto en 2037, pero las probabilidades de colisión durante ese encuentro son de 1 entre 12,3 millones. También se ha calculado que si no colisiona en 2037 volvería a pasar cerca de la Tierra en 2068.

Pero… ¿Cuál es el tamaño de Apofis? Basándose en su brillo, su longitud se estimó en 415 m; una estimación más refinada basada en observaciones espectroscópicas mediante el Infrared Telescope Facility de la NASA situado en Hawái, ofreció una medida de 250 m. Su masa ha sido estimada en 2.1×1010 kg. Las observaciones de enero de 2013 corrigieron este tamaño aumentándolo a 325 m. Es decir, esto es equivalente al tamaño del de un portaaviones clase Nimitz. Y si esto es así, la pregunta es ¿cuánto daño podría causar un asteroide de ese tamaño si se impactara contra la Tierra, que (según la investigación Weighing the stars de John Michell y Henry Cavendish), tiene un peso de 5 mil 975 trillones de toneladas.

Hay quien cree que esta cantidad de material en el asteroide no es significativa para causar problemas al planeta en el caso eventual que choque contra nuestro planeta. Otros indican que con la velocidad que viene (14 kms por segundo), podría ser terrible para el futuro de la Tierra. Sin embargo, en estos cálculos hay que indicar que el asteroide perdería masa al ingresar a la atmósfera terrestre. No olvidemos el episodio de Tunguska, en donde parece ser algo cayó del cielo, destruyendo una zona no habitable en Siberia a principios del siglo XX. Vamos, hay cálculos que hacer para tener una mejor idea. Mientras tanto, será bueno no alarmarse demasiado porque las probabilidades de que ocurra un choque son muy pequeñas.