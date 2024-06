Aumenta hackeo de cuentas de WhatsApp en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCPSJ) de México reportó que en los primeros dos meses del año el número de hackeos en WhatsApp aumentó un 672%, esto en comparación con cifras del mismo lapso de tiempo de 2023.

Entre enero y febrero del año pasado se registraron 18 robos de cuentas, y en los dos primeros meses de 2024 el número alcanzó los 139, dijo a Expansión Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Los ciberdelincuentes buscan estafar a los usuarios al solicitarles depósitos de distintas cantidades de dinero.

“El 42% de las veces los montos solicitados son menores a 3 mil pesos, el 39% la cantidad que solicitan es de entre 3 mil y 5 mil pesos; mientras que un 7% solicitan entre15 mil y 30 mil pesos y otro 7% más de 30 mil pesos”, detalló Guerrero.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia explicó que el hackeo de cuentas en WhatsApp es un modelo criminal, delincuencial, diseñado para que no se denuncie. Si cada célula delincuencial de tres personas consigue engañar al día a 20 usuarios por 3 mil pesos, entonces son 60 mil pesos al día. Está diseñado para que el daño sea menor y las personas afectadas no reclamen justicia.

¿Cómo hackean las cuentas?

Desde llamadas telefónicas fingiendo ser un familiar o amigo en problemas, hasta mensajes diciendo que son ganadores de un sorteo, etc. Actualmente, “utilizan técnicas o vectores de ataques a través de ingeniería social, que no es otra cosa que la evolución de todas las técnicas que han existido. Es una evolución de génicas de extorsión y chantaje”, comentó Nicolas Segura, ingeniero de preventa de la empresa de ciberseguridad Octapus.io.

Los delincuentes suelen hacer llamadas a la gente y solicitan un código. Cuando el usuario comparte ese código, abre la puerta a su cuenta de WhatsApp, con eso contactan a la gente que tienen en su agenda y les piden dinero, o solicitan préstamos a su nombre.

Siete de cada 10 latinoamericanos conocen los virus. Sin embargo, 56% y el 77%, respectivamente, no saben qué son los mensajes maliciosos ni los programas que bloquean o cifran datos y exigen un rescate de sus víctimas, reveló una encuesta de la firma de ciberseguridad Kaspersky.

De acuerdo a Salvador Guerrero, la gente no suele denunciar, por lo que no se conoce ni la “millonésima parte” de los delitos que se comenten bajo esta modalidad. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia explicó que es posible reclamar el no pago de la deuda porque hubo algún dolo al establecer algún tipo de modificación arbitraria en contra tuya. Además, es posible abrir una carpeta de investigación con los datos y pantallazos para actuar contra la cobranza ilegítima, que es delito que ellos más despliegan, después de la extorsión.

¿Cómo protegerse?

Si sospechas de una llamada, cuelga y contacta directamente a la empresa o prestador de servicios del que te están llamado. Los bancos y tiendas tienen varias vías para que te comuniques. Tampoco es recomendable abrir enlaces o proporcionar datos que soliciten durante una llamada.

"No abrir ninguna cuenta o mensaje de algo que no haya sido solicitado, desconfía de cualquier bien os servicio que está 30% por debajo del precio de mercado”, sugirió Salvador Guerrero.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia gestiona la App No + extorsiones, que cuenta con una base de datos de teléfonos dedicados a extorsionar. Además, el consejo cuenta con el número de atención 55 5533 5533.