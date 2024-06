Marvel vs. Capcom, Metroid, Zelda, Mario... estos son los principales anuncios del Nintendo Direct

MADRID (Portaltic/EP).- Nintendo anunció los videojuegos que llegará a su consola Switch en la segunda mitad del año, que incluyen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el remake de Dragon Quest III y Super Mario Party Jamboree, y compartió a modo de adelanto algunos de los lanzamientos previstos para el próximo año, como Metroid Prime 4 Beyond y Phantom Brave: The Lost Hero.

El nuevo Nintendo Direct arrancó este martes con la presentación de Mario y Luigi: Conexión fraternal, una nueva entrega de esta saga en la que los dos hermanos viven una aventura juntos y pueden realizar acciones en tándem. Tras casi nueve años de la entrega anterior, llegará el 7 de noviembre a Nintendo Switch.

The Legend of Zelda también tendrá un nuevo título: Echoes of Wisdom, una aventura protagonizada por la princesa Zelda, que llegará el 26 de septiembre. Este mismo día también se pondrá a la venta el mismo día una edición especial de Nintendo Switch Lite de color dorado, decorada con el emblema de Hyrule.

En Echoes of Wisdom, Hyrule se ha llenado de extrañas brechas oscuras que hacen desaparecer a las personas, y también a Link. Por ello Zelda se embarca en un viaje junto al hada Tri y un cetro que le permite realizar réplicas de objetos.

La réplica de objetos es el nuevo modo de juego que se introduce con este título. En lugar de lucha con una espada, Zelda puede copiar objetos que encuentre en su aventura para replicarlos más adelante con el fin de sortear obstáculos y resolver puzles. También puede replicar monstruos, y usar sus habilidades únicas.

Nintendo también ha compartido las primeras imágenes Metroid Prime 4 Beyond, la nueva aventura de Samus Aran que está prevista que llegue en 2025.

Super Mario Party Jamboree será "el mayor Mario Party hasta la fecha". Mario y sus amigos viajan a unas enormes instalaciones insulares, donde hay cinco nuevos tableros, junto a los dos antes de la serie, y más de 110 minijuegos que abarcan desde la acción hasta el ingenio y el control de movimiento. Llegará el 17 de octubre.

El 'remake' de Dragon Quest III recupera este juego de rol en calidad HD-2D, que llegará el 14 de noviembre a Switch. Con él, los jugadores vivirán el comienzo cronológico de la trilogía de Erdrick, y podrán jugarla entera con los 'remake' anuncios de Dragon Quest I y II, que se esperan para 2025.

Con Nintendo World Championships: NES Edition (18 de julio), los jugadores accederán a la emoción del campeonato mundial de Nintendo desde su casa. Incluye más de 150 desafíos de 'speedrun' procedentes de 13 juegos de NES, que se podrán jugar compitiendo contra otros jugadores en línea o en local, o en solitario.

Luigi's Mansion 2 HD (27 junio). LEGO Horizon Adventures (invierno de 2024), Just Dance 2025 Edition (octubre 2024), Stray (invierno 2024), Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (invierno 2024), Funko Fusion (13 septiembre), Darkest Dungeon II (15 julio), Looney Tunes: Wacky World of Sports (otoño 2024), Metal Slug Attack Reloaded (ya disponible), MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics (2024), Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (24 octubre), Fantasian Neo Dimension (invierno 2024), Fairy Tal 2 (invierno 2024), Ace Attorney Investigations Collection (6 septiembre), Farmagia (1 noviembre) y de The New Denpa Men (22 julio), completan los títulos de la segunda mitad del presente año.

Gonna take you for a ride back to the arcades with MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics! 7 legendary games, one Super Heroic collection, coming to Nintendo Switch, PS4, and Steam in 2024.#MarvelVsCapcomFightingCollection #MvCFightingCollection pic.twitter.com/u8SUoDDkNa — Marvel vs. Capcom (@marvelvscapcom) June 18, 2024

Marvel vs. Capcom Fighting Collection incluye los siguientes clásicos:

X-Men: Children of the Atom

The Punisher

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heros vs. Street Fighter

Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

En su cuenta de X, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics! confirmó su llegada a Nintendo Switch, además de PS4 y Steam. En redes sociales, usuarios de X Box criticaron que el título no llegue a la consola de Microsoft.

LLEGARÁN EN 2025

Nintendo Direct también compartió algunos títulos que llegarán el próximo año, como es el caso de Phantom Brave: The Lost Hero, Hello Kitty Island Adventure, MIO: Memories in Orbit, The Hundred Line -Last Defense Academy-,

El próximo año también regresarán Donkey Kong y Diddy Kong con Donkey Kong Country Returns HD (16 enero), una versión en alta definición del juego que salió originalmente para Wii. Los jugadores podrán jugar en solitario o aunar fuerzas con otra persona en el modo cooperativo local para dos jugadores, en 80 niveles.