Nueva York aprueba proyecto de ley que limita feeds "adictivos" para niños en redes sociales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aprobó el jueves un proyecto de ley que permitiría a los padres bloquear las publicaciones en redes sociales sugeridas por un algoritmo de la plataforma, en una acción para limitar los feeds que, según los críticos, generan adicción.

De acuerdo con la legislación, los feeds de aplicaciones como TikTok e Instagram para usuarios menores de 18 años estarían limitados a las publicaciones de las cuentas que ellos siguen, en lugar del contenido sugerido por un algoritmo automatizado. Un feed es un espacio donde los usuarios de las redes sociales pueden recibir recomendaciones personalizadas de contenido. Además, evitaría que las plataformas envíen a los menores notificaciones de publicaciones sugeridas entre la medianoche y las 6 de la mañana.

Ambas disposiciones pueden desactivarse si el menor obtiene lo que el proyecto de ley define como "consentimiento parental verificable".

La ley no entrará en vigor de inmediato. La procuradora general del estado, Letitia James, tiene ahora la tarea de elaborar reglas para determinar los mecanismos de verificación de la edad del usuario y del consentimiento parental. Una vez que se concluyan las reglas, las empresas de redes sociales tendrán 180 días para implementar las normas.

"Podemos proteger a nuestros niños. Podemos decir a las empresas que no tienen permitido hacer esto, que no tienen derecho a hacer esto, que son los padres, y no ellas, quienes deben tener voz y voto sobre la vida y la salud de los niños", dijo Hochul en la ceremonia de firma del proyecto de ley en Manhattan.

La firma es el primer paso en lo que se espera que sea un prolongado proceso de elaboración de reglas, y una probable demanda legal de las empresas de redes sociales para bloquear la ley.

NetChoice, un grupo comercial de la industria tecnológica que incluye a X y Meta, ha criticado la legislación, señalando que es inconstitucional.

"Este es un ataque por parte del estado de Nueva York contra la libertad de expresión y el internet abierto", dijo en un comunicado Carl Szabo, vicepresidente y asesor general de NetChoice. "Nueva York ha creado una forma para que el gobierno pueda saber cuáles son los sitios que visitan las personas y cuál es su actividad en línea al obligar a los sitios web a censurar todo el contenido, a menos que los visitantes proporcionen una identificación para verificar su edad".

La mayoría de las grandes plataformas de redes sociales envían a sus usuarios una serie continua de videos, fotografías y otros contenidos sugeridos, usando una computadora para tratar de pronosticar lo que mantendrá a los usuarios entretenidos e interesados todo el tiempo posible. Los algoritmos utilizan distintos factores para encontrar y recuperar ese contenido, incluido lo que el usuario ha visto anteriormente y los intereses de otras personas con preferencias similares.