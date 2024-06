Computación: Sobre interfaz intuitiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Si usted quiere generar polémica le sugiero que hable mal de la empresa Apple. Publique algo que no les guste a los fanáticos de esa marca y le lloverán los comentarios (e insultos) a granel. No se salvará de ellos. Hace ya tiempo, Javier Matuk publicó un artículo llamado Generación Apple en el portal unocero.com, en donde afirma que el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores parece que está más dirigida a los jovencitos y niños. Cuando hablamos de niños de 11 o 12 años que hablan de la última generación del iPod o de que “Apple inventó los discos de 2 terabytes”, estamos ante la presencia de un fenómeno mediático.

El artículo generó varias centenas de comentarios y hay desde los que aborrecen Apple hasta los que aman a dicha empresa con locura. Lo que me llama la atención son los comentarios de algunos internautas que indican que la interfaz de Mac es más intuitiva, o que no hay que instalar drivers y esas cosas, o que es más estable que Windows. La realidad atrás de esa defensa a todo pulmón a Apple es ignorancia e información que ni siquiera ya es cierta.

Por ejemplo, sí, Windows antes se caía con relativa frecuencia y ponía unas pantallas azules “de la muerte”. Hoy en día esto prácticamente ha sido eliminado de dicho sistema operativo. Así pues, esa “inestabilidad” de Windows es cosa del pasado. A todo esto, todos los amantes de Apple, por alguna extraña razón, no aceptan nunca que sus máquinas eventualmente fallan y se caen y hay que re-arrancar. Pero no vayamos muy lejos. Una alumna en la Universidad Iberoamericana llegó a mi salón porque tenía un problema en su Mac: no podía sacar el DVD que estaba en la unidad, y no había un botón para sacar el disco, todo era por software. Le dije que yo no tenía idea de cómo sacarlo.

También aluden a la instalación de los drivers de diversos dispositivos. No tiene mayor ciencia: es ejecutar muchas veces un programa que hace toda la tarea por uno. Así de simple. ¿Dónde está la ciencia espacial sobre el tema? No hay. Pero es otro de los argumentos que sistemáticamente los fanboys de Apple ponen para denostar a Windows.

Finalmente, el punto que me interesa más: hablan de interfaces intuitivas. ¿Perdón? Déjenme informarles a los fanáticos de Apple que no hay eso de interfaz intuitiva. Por ejemplo, ponga a alguien que nunca ha usado una computadora, a manejar el ratón. Notará que muchas veces se “le acaba la mesa” cuando lo está moviendo. ¿Dónde está lo intuitivo del roedor? Inexistente. Pero pensemos en la interfaz del iPad, con todos esos gestos con los dedos sobre la pantalla multitáctil. ¿A poco son intuitivos? Si lo fuesen, a los usuarios del iPad, sin saber nada, se les ocurriría usarlos para hacer las diferentes acciones. Pero no hacen eso. Alguien les indica que abran dos dedos tocando la pantalla para hacer el gesto de ampliar lo que aparece en la misma. ¿Intuitivo? ¿de dónde?

En otras palabras, si manejo un coche, la interfaz de los pedales ¿es intuitiva? La respuesta es NO, un no rotundo. Los coches tienen volante y uno tiene que aprender a llevarlo. Igualmente tiene que saber usar los pedales. Intuitivo sería que de la nada pudiésemos manejar un automóvil sin que nadie nos dijera siquiera para qué sirven los pedales. ¿Me explico?

Yo no entiendo las razones, pero me queda claro que los usuarios de Apple pierden toda la objetividad y curiosamente, jamás encuentran a un pero en sus costosísimos equipos que seamos francos, distan de ser perfectos y maravillosos. Vamos, que me sorprende aún más que se compren estas computadoras para estas labores como ver correo, entrar a Facebook y Twitter o jugar Farmville. Les recuerdo que en una Macintosh hay un sistema operativo muy complejo, al mejor estilo Unix, por el que ya pagaron y que lo tienen dormido en la mayoría de los casos.