Computación: El injusto mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Dennis MacAlistair Ritchie (que usaba en algunos foros de discusión el sobrenombre “dmr”), nació en 9 de septiembre de 1941 y murió el 12 de octubre del 2011. Fue uno de los científicos más notables en la ciencia de la computación. Desarrolló C y tuvo una gran influencia en otros lenguajes de programación, así como en la parte de sistemas operativos, tales como Multics y Unix.

Recibió el premio Turing en 1983 (algo así como el Nobel de la computación), y también fue galardonado con la Medalla Nacional de Tecnología en 1998. Ritchie se retiró en el 2007 siendo la cabeza del departamento de investigación de software y sistemas de Lucent Technologies. Ritchie era físico de profesión además de tener un grado en matemáticas aplicadas. En 1967 comenzó a trabajar en los Laboratorios Bell (hoy AT&T). En 1968 recibió el título de doctor por la Universidad de Harvard, bajo la supervisión de Patrick C. Fischer.

A Dennis Ritchie se le conoce más por ser el creador del lenguaje de programación C y un desarrollador clave del sistema operativo Unix. El libro más popular es el que precisamente escribiera Ritchie con Brian Kernigham: “The C Programming Language”. La invención de C y su rol en el desarrollo de Unix conjuntamente con Ken Thompson, lo colocan como el pionero más importante de la computación moderna. El lenguaje C está en uso ampliamente y sin duda su filosofía ha influenciado decenas de otros lenguajes de programación. En lo que se refiere a Unix, estableció conceptos de sistemas operativos que hoy en día son usados continuamente en todo el mundo. El 90% de los servidores de Internet usan alguna versión de Unix, Mac OS X es una versión de Unix. Vamos, la influencia del trabajo de Ritchie es enorme y vasta.

Dennis Ritchie recibió en vida muchísimos premios. Se le hizo miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, en 1988, por el desarrollo del lenguaje de programación C y por su codesarrollo del sistema operativo Unix. En 1983 Ritchie y Thompson recibieron conjuntamente el premio Turing por su desarrollo en la teoría de los sistemas operativos genéricos y específicamente por la implementación del sistema operativo Unix. El discurso de Ritchie al recibir el premio se llamó: “Reflexiones sobre la investigación en software” (que puede leerse aquí: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1283920.1283939).

En 1990, ambos, Ritchie y Thompson, recibieron la medalla Richard W. Hamming, por parte de la IEEE, por haber originado el sistema operativo Unix y el lenguaje de programación C. También ambos recibieron de manos del entonces Presidente Clinton, la Medalla Nacional de Tecnología por Unix y C, que ha llevado a enormes avances en hardware, software, sistemas de redes, además de estimular el crecimiento de la industria, logrando el liderazgo norteamericano en estos rubros de la ciencia de la computación.

En el 2011, Ritchie y su gran amigo Ken Thompson, recibieron el premio japonés para la comunicación e información, por sus trabajos en sistemas operativos, en particular el desarrollo de Unix. Parecen demasiados premios por lo mismo, pero eso simplemente habla de la importancia de lo que estos personajes han hecho en el mundo del cómputo y su relevancia internacional. Ritchie escribió, aparte del mencionado libro con Brian Kernighan (conocido también como el K&R), el Unix Programmer’s Manual (1971)

Dennis Ritchie era un hombre de carácter privado y a pesar de sus contribuciones, que son increíblemente importantes en el mundo moderno, son prácticamente ignoradas por la mayoría de nosotros. Vamos, Steve Jobs, quien murió el mismo día que Ritchie tuvo una cobertura mediática impresionante, aunque el creador de la empresa Apple en su vida no programó una sola línea de código e incluso, el sistema operativo de las computadoras Mac de Apple es precisamente una versión de Unix. Yo me pregunto qué calificativos se le pueden asignar a alguien que hizo tanto por el cómputo como Ritchie, cuando a Jobs no ha faltado quien (equivocadamente) le calificó de genio y visionario. Tal vez esto demuestra simplemente qué injusto es el mundo.