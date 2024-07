Ajedrez: ¿Dedicarse exclusivamente al juego?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Uno de los dilemas que enfrentan los jugadores de ajedrez, en algún momento en sus vidas, es tomar la decisión de dedicarse profesionalmente al juego ciencia o bien, abandonar de alguna manera esta inquietud y buscar caminos más usuales como el estudiar una carrera profesional, por ejemplo. La realidad es que dedicarse profesionalmente al ajedrez requiere de un sesudo análisis.

Para empezar, hay que considerar algunas cuestiones, por ejemplo, si se trata de un joven con mucho interés, en donde se ve que le apasiona el ajedrez, pues es un punto a tomar en consideración. Sin embargo, eso no significa que el ajedrecista vaya a tener éxito en el difícil mundo de los torneos solamente porque le gusta mucho este juego. No. Se requiere de ver si de verdad tiene posibilidades de destacar. ¿Cómo saberlo? Haciendo que juegue torneos de primera categoría y que vaya viendo su desempeño. Vale la pena ver cómo enfrenta las derrotas y si finalmente esto es un acicate para trabajar más o lo desmoraliza y lo hace quizás abandonar incluso los torneos, buscando mejores resultados para otra ocasión.

Ser un gran maestro o un maestro internacional, requiere de mucho trabajo en casa, de analizar muchas horas por día, de estudiar constantemente las partidas de los grandes jugadores. No se puede llegar a destacar si no se pone un esfuerzo deliberado y decidido para mejorar en ajedrez. Aún así, esto tampoco es garantía de nada. Se requiere también de una pasión desbordada, de motivación, de “hambre de ajedrez”, porque si esto no existe, entonces el potencial prospecto para dedicarse profesionalmente a este arte debería de olvidarse y hacer que se dedique a otras cuestiones.

Pongamos un caso hipotético a modo de ejemplo. Supongamos que tenemos a un muchacho recién salido de la preparatoria, con unos 18 años, que lleva quizás 5 o 6 años ya jugando y que es de los “juveniles” más fuertes del país. ¿Debe entonces olvidarse de una carrera universitaria y dedicar sus esfuerzos al ajedrez? Probablemente no pueda saberse con certeza, pero... ¿qué tal darle y darse la oportunidad -si así lo desea el joven- de intentar dos años, hasta tres quizás, este camino. Un jugador talentoso podría probablemente en tres años mostrar si tiene las facultades necesarias para dedicarse a dar jaques en el tablero escaqueado como modus vivendi. Si en esos tres años el prospecto encuentra que no obtiene los resultados adecuados, que no gana los torneos que debiese ganar, que no lucha por los premios en los torneos importantes en el país, quizás sea conveniente entonces regresar a estudiar en la Universidad. Salir con un título con 25 o 26 años de edad tampoco es algo que deba considerarse malo. Lo importante es que el ajedrecista lo intentó y si falló, pues puede regresar a buscar alguna actividad menos azarosa como es el vivir de los torneos de ajedrez.

Cabe decir que el juego ciencia, que tanto nos apasiona -estoy convencido- vale dedicarle la vida. Contaba el GM Kotov en su libro “Piense como un Gran Maestro” la siguiente anécdota: Un director de orquesta le preguntó a un gran maestro “¿tiene usted alguna profesión?”, a lo que el gran maestro replicó: “¿la tiene usted?”. El director se dio cuenta de su poca sensibilidad y se disculpó. Botvinnik, el patriarca del ajedrez soviético decía: “tenemos violinistas profesionales... ¿por qué no podemos tener ajedrecistas profesionales?” y ojo, Botvinnik era ingeniero electrónico.

Yo creo que lo más complicado, al tomar la decisión de vivir del ajedrez, es mantener el deseo de jugar, la motivación, porque sin eso, la empresa es inútil. Y la pregunta es: ¿Por cuánto tiempo puede un jugador mantener esa motivación? Un amigo español, por ejemplo, me contaba que su sueño era ser gran maestro y me preguntaba si creía yo que pudiese lograrlo en unos 10 años. Le dije que probablemente la meta de gran maestro es asequible, sin importar demasiado la edad, aunque tener más años hace la labor más compleja porque cuando uno tiene pocos años, muchas veces no tiene que preocuparse por un trabajo y las obligaciones que como adulto de pronto llegan. Pero que el punto que me preocupaba más es: ¿Puedes mantener esta motivación que tienes ahora? Mi amigo trabaja muchas horas en ajedrez y probablemente en un par de años logre ser maestro internacional o un fuerte maestro FIDE. De ahí a ser gran maestro, probablemente requerirá jugar muchos torneos, viajar, costearse muchos viajes y trabajar más arduamente. Si en unos diez años, quizás menos, se puede mantener viva la llama de la motivación por la competencia ajedrecística, probablemente el resultado sea que logre ese sueño aunque desde luego, no hay garantías.

Pero aún así, creo que el ajedrecista debe ser quien sopese sus propias posibilidades. Es una decisión complicada y en este mundo real muchas veces el ser “ajedrecista” no parece ser compatible con lo que la gente piensa que la gente tiene que hacer de sus vidas y de hecho, curiosamente un Maestro Internacional mexicano alguna vez decía que un ajedrecista de alto nivel era un vago titulado.

Termino con la reflexión del Gran Maestro Kotov, que además, tenía un grado en ingeniería: “¡Cuán a menudo me he topado con los llamados ‘talentos no reconocidos’! ¡Qué pobre opinión merecen! El único enfoque correcto es combinar el trabajo con sus actividades en ajedrez. Sólo cuando usted consiga que se le conozca y llegue a gran maestro, podrá dedicase por entero al arte del ajedrez. Aún entonces, sin embargo, la decisión exige que se piense seriamente; está todavía lejos de ser fácil el que usted y su familia dependan de los azares del juego de torneo. Por otra parte, hay varios ejemplos de jugadores que son capaces, de uno u otro modo, de continuar ejerciendo la profesión elegida y conseguir todavía excelentes resultados en los torneos”.