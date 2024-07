Disney investiga filtración de datos confidenciales obtenidos de conversaciones internas

MADRID (Portaltic/EP).- Un grupo de 'hackers' asegura haber publicado información de Disney, procedente de las conversaciones mantenidas a nivel interno en el servicio Slack, que incluye proyectos no anunciados.

Disney está investigando una supuesta filtración publicada por el grupo Nullbulge, como informó The Wall Street Journal, después de que anunciara que había conseguido 1.1 Tebibyte (TiB) de datos, entre archivos y conversaciones.

Estos datos proceden, según indican en su perfil de X (antigua Twitter), de cerca de 10 mil canales de Slack donde la compañía de entretenimiento mantenía conversaciones sobre campañas publicitarias y proyectos, algunos de ellos por anunciar.

#DisneySlackLeak#Disney has had their entire dev slack dumped. 1.1TiB of files and chat messages. Anything we could get our hands on, we downloaded and packaged up. Want to see what goes on behind the doors? go grab it.https://t.co/saVx4lxgsy pic.twitter.com/FitM8hmOEE