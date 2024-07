Elon Musk traslada sedes de SpaceX y X de California a Texas por la nueva ley de identidad de género

MADRID (EUROPA PRESS).- El magnate Elon Musk anunció este martes que trasladará las oficinas centrales de dos de sus empresas de California a Texas en protesta por la nueva ley estatal de identidad de género que prohíbe a los distritos escolares exigir al profesorado que notifique cuando un menor se identifica como transexual.

"Esta es la gota que colma el vaso", manifestó al informar de que la sede de la compañía de cohetes SpaceX cambiará a Starbase y la de la red social X a Austin, "debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, atacando tanto a familias como a empresas".

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe