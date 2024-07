Caída de Microsoft desata caos en bancos, aerolíneas, medios, empresas...

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Una caída generalizada de Microsoft afectaba el viernes a vuelos, bancos, medios y empresas en todo el mundo.

Los problemas seguían horas después de que la empresa tecnológica dijo que estaba solucionando de forma gradual un problema que afectaba al acceso a las aplicaciones y servicios de Microsoft 365.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike afirmó el viernes que la causa de los problemas que afectan a empresas en todo el mundo no estaban causados por un incidente de seguridad o un ciberataque.

La firma "está trabajando activamente con clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para los servidores de Windows", explicó el director general de CrowdStrike, George Kurtz, en una publicación en X.

"Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado, se ha aislado y se ha desplegado una solución", agregó.

