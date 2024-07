Mónica Ortiz, astronauta análoga oaxaqueña, fue reconocida por su contribución al sector espacial

OAXACA, Oax. (apro).- Por su contribución al sector espacial en México y Latinoamérica, la astronauta análoga de Oaxaca, Mónica Ortiz Álvarez, fue reconocida por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UN Geneva), la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

La comunidad internacional reunida el pasado dos de julio en Ginebra, Suiza, celebró su éxito y compromiso, viendo en ella un ejemplo inspirador de cómo las mujeres pueden romper barreras y liderar en el campo de la ciencia y la tecnología.

La originaria del municipio de San Bartolo Coyotepec, Mónica Ortiz Álvarez, de 26 años, es la primera comandante astronauta análoga de Oaxaca y ha sido una figura clave en la promoción y desarrollo de proyectos de alto impacto en el ámbito aeroespacial.

El pasado 2 de julio fue reconocida como uno de los rostros cambiantes de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, cuyo objetivo es mostrar a mujeres líderes en ese sector dominado por hombres.

Resaltaron su compromiso que ha modificado las percepciones predominantes sobre las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) en el mundo, superando barreras a lo largo de su trayectoria, desafiando los estereotipos existentes y resaltando los roles vitales que desempeñan las mujeres como Mónica, en áreas generalmente dominadas por hombres.

Ahora, Mónica es reconocida a través de una increíble exposición titulada “Not a Woman's Job?”, inaugurada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

Durante la ceremonia, encabezada por los lideres de estas organizaciones a nivel mundial: Ms. Tatiana Valovaya, Director-General of UNOG (ONU Ginebra); Mr. Tomas Lamanauskas - Deputy Secretary-General of ITU y Ms Malika Meddahi - Deputy Director for Accelerators and Technology - CERN, reconocieron ampliamente el éxito y compromiso de Mónica viendo en ella un ejemplo inspirador de cómo las mujeres pueden romper barreras y liderar el campo de la ciencia y la tecnología.

Resaltaron que, en 2023, se convirtió en la Comandante de la Primera Misión Latinoamericana de Investigación Análoga de Marte en España, “PRINCIPIA”. Este logro ha impulsado la formación de capital humano en áreas STEM en Latinoamérica y fomentado la investigación aeroespacial entre los jóvenes, promoviendo simultáneamente la preservación de los ecosistemas naturales extremos para el estudio y desarrollo de las ciencias espaciales y la creación de nuevas tecnologías para el beneficio de la humanidad en la tierra y en el espacio.

Mónica dirige diversas instituciones y asociaciones en el sector científico-tecnológico espacial, una de ellas, la Fundación Acercándote al Universo (FAU), donde es presidenta juvenil.

Dicho organismo es el ecosistema aeroespacial más importante en América Latina, su destacada trayectoria y esfuerzos han sido reconocidos en múltiples ocasiones, es aliado de instituciones como la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras.

En 2024, fue galardonada por el Congreso del Estado de Oaxaca en la categoría de “Mujer en la Ciencia y la Tecnología”. También fue nombrada una de las “31 Mujeres que Amamos” por la revista “Quién” y Grupo Expansión, patrocinado por la marca de lujo Lancôme.

Además, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) la reconoció como una de las “Mexicanas que Inspiran”, así mismo The Global School for the New Leadership la seleccionó como “Mujer Auténtica 2024”, un reconocimiento entregado en Viena, Austria. Recientemente, Ortiz Álvarez obtuvo el grado de “Gran Maestre Honoris Causa” por parte del Claustro Doctoral Hispanomundial de Líderes Globales Honoris Causa, reafirmando su posición como miembro de honor de dicha institución. La comunidad internacional en Ginebra celebra su éxito y compromiso, viendo en ella un ejemplo inspirador de cómo las mujeres pueden romper barreras y liderar en el campo de la ciencia y la tecnología.

En un video de tres minutos teniendo como escenario la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la oaxaqueña contó la experiencia de su reconocimiento que para ella ha sido formidables y que se hace a los rostros que están cambiando la ciencia y la tecnología del mundo de las mujeres.

La oaxaqueña Mónica Ortiz Álvarez, originaria de San Bartolo Coyotepec, ya recibió en la sede de la ONU su reconocimiento como astronauta análoga, por su destacada contribución al sector espacial en México y en Latinoamérica.

La galardonada reconoce que todavía persisten muchas barreras de género y que necesitamos más mujeres en STEM. El reconocimiento es a través de una exposición donde se muestran las trayectorias las mujeres que han hecho una diferencia alrededor del mundo.

“Esta iniciativa es algo muy bueno porque nos enseña a nosotras como mujeres que estamos poniendo muy alto diversos sectores de la ciencia que realmente tenemos que seguir preparándonos y seguir adelante en todos nuestros caminos”.

Agregó que “Oaxaca tiene mucho talento, los oaxaqueños podemos estar en todas partes del mundo y lo estamos viendo ahorita que estamos en las Naciones Unidas, entonces, Oaxaca tiene mucho potencial, tiene ingenieros brillantes y los oaxaqueños podemos con todo y lleguen tan lejos que las estrellas se vean cercanas”, puntualizó.