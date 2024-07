YouTube Music prueba la IA para crear emisoras de radio personalizadas

MADRID, (Portaltic/EP). - YouTube Music comenzó a probar una nueva característica impulsada por Inteligencia Artificial (IA), que permite crear estaciones de radio personalizadas mediante descripciones de texto que se deben introducir en un 'prompt'.

La plataforma ya permite crear emisoras de radio, con la opción Radio Station, que se comenzó a implementar en iOS y Android a comienzos del año pasado y que permite a los usuarios elegir de forma manual hasta 30 artistas y grupos.

La compañía ha planteado la opción de emplear la IA en la creación de emisoras de radio con una nueva funcionalidad, que se presenta como 'Ask for music any way you like' ("Pide música como quieras") y se muestra en el 'feed' de inicio.

Una vez se haya pulsado sobre este botón, se abre una interfaz de usuario con un campo de texto en la parte inferior que permite 'Solicitar música'. Es ahí donde se deben dar indicaciones de texto para crear la emisora de radio personalizada.

Así lo ha podido comprobar 9to5Google, que ha señalado que esta tarjeta muestra en la parte inferior derecha el indicativo 'Experiment', lo que sugiere que se trata de una funcionalidad de prueba.

Una vez se ha insertado en el 'prompt' de texto lo que se quiere escuchar, YouTube Music muestra una pantalla con una breve 'playlist' con algunas recomendaciones musicales, así como varios botones en la parte inferior que permiten acotar lo que se busca.

Entre algunas de las opciones que introduce para personalizar aún más la experiencia se encuentran 'Catchy Pop Choruses' (Estribillos pop pegadizos), 'Epic soundtracks' (Bandas sonoras épicas), 'Upbeat pop anthems' (Himnos pop optimistas) o 'Suprise me!'.

Conviene decir que en esta nueva interfaz, la propia plataforma de contenido en 'streaming' señala que "las respuestas generadas con IA son experimentales" y que "la calidad y al precisión pueden variar". También advierte de que no se debe ingresar información confidencial o personal.