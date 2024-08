Ley inédita para regular la inteligencia artificial entra en vigor en la UE

"Hoy entra en vigor la Ley de Inteligencia Artificial", escribió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en la red social X.

Se trata del "marco pionero de Europa para una IA innovadora y segura", añadió la dirigente del brazo ejecutivo del bloque de 27 Estados miembros.

Von del Leyen aseguró que la nueva normativa "impulsará el desarrollo de una IA en la que los europeos puedan confiar".

Today, the Artificial Intelligence Act comes into force.



Europe's pioneering framework for innovative and safe AI.



It will drive AI development that Europeans can trust.



And provide support to European SMEs and startups to bring cutting-edge AI solutions to market. pic.twitter.com/cRoVoRtEy0