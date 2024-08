Expresidente ejecutivo de Twitter demanda a Elon Musk por 20 mdd

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente ejecutivo y exintegrante de la junta directiva de Twitter –ahora X–, Omid Kordestani demandó a Elon Musk, ya que éste presuntamente se niega a pagar las remuneraciones de acciones por un valor de más de 20 millones de dólares a Kordestani.

En 2022, el magnate sudafricano Elon Musk compró la red social por 44 mil millones de dólares.

El exdirector ejecutivo, el director financiero y los principales abogados de Twitter han interpuesto demandas contra Musk por las compensaciones que el actual dueño no ha pagado. De la misma manera, cientos de empleados se han unido a casos de arbitraje masivo en los que acusan a Musk por despidos injustificados y negarse a pagar indemnizaciones justas.

Omid Kordestani se unió a Twitter en 2015, ese mismo año se creó el puesto de presidente ejecutivo, ya que en ese periodo esa plataforma enfrentaba desafíos a su estructura corporativa, liderazgo y operaciones comerciales, incluidos desacuerdos a nivel directivo sobre el liderazgo de la empresa, por lo que Kordestani identificó que podría ser de más ayuda tomando el puesto antes mencionado y sirviendo como mentor de Jack Dorsey, quien pasaría de un rol interino a director ejecutivo.

A pesar de que Twitter sólo podía ofrecerle un salario de 50 mil dólares anuales –menos del 0.4% de su salario en Google–, la red social le ofreció opciones y unidades de acciones restringidas basadas en el desempeño (“PSU”) condicionadas al desempeño Kordestani y al valor futuro de Twitter, según se detalla en la demanda presentada en el Tribunal Superior de California en San Francisco.

“Durante su mandato, el Sr. Kordestani ayudó a Twitter a volver a crecer y alcanzar un hito de rentabilidad. De hecho, los ingresos anuales crecieron aproximadamente $1.5 mil millones durante su mandato como presidente ejecutivo. Además de sus funciones en la junta directiva, el Sr. Kordestani también brindó apoyo de liderazgo al Sr. Dorsey y desempeñó un papel importante en la evolución de la junta directiva y el equipo de gestión ejecutiva de Twitter”, se lee en la demanda.

Kordestani –quien ayudó a supervisar la venta de la empresa a Musk en 2022– recibió parte de su remuneración en acciones. Después de que se completó la compra, el surafricano presuntamente debía de pagar las 800 mil opciones sobre acciones de Kordestani, que tenían un valor de más de 20 millones de dólares, suma que no ha sido pagada, según se detalló en la querella.

La adquisición de Twitter y el reemplazo de la junta directiva desencadenaron obligaciones de pago automáticas por parte de X Corp, pero esta se ha negado a cumplir con esas obligaciones, que se suman a una larga lista de facturas impagas que se acumulan bajo la supervisión de Musk, argumentó Kordestani y agregó que “X Corp. enfrenta demandas y reclamos de muchos empleados, propietarios y proveedores que Musk no ha pagado”.

En marzo, cuatro exejecutivos demandaron a Musk por supuestamente retener más de 128 millones de dólares en pagos de indemnización después de ser expulsados ??de la empresa y negarse a pagar compensaciones por esto. "Musk no paga sus cuentas, cree que las reglas no se aplican a él y usa su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él", dijeron en la demanda presentada en un tribunal federal de California.