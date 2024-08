La NASA capta espectaculares imágenes de auroras boreales tras una serie de erupciones solares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El astronauta de la NASA Matthew Dominick publicó nuevas imágenes de la Estación Espacial Internacional que muestran espectaculares imágenes de la aurora boreal.

El astronauta comentó en un mensaje de X que captó las imágenes mientras probaba una nueva lente de cámara.

“Las auroras han sido increíbles estos últimos días. Es un momento ideal para probar una nueva lente que llegó recientemente a Cygnus”, escribió Dominick.

En el video se puede ver la nave espacial rusa Soyuz frente al espectáculo de luces.

Las auroras boreales han estado activas en los últimos días, debido a las recientes eyecciones de masa coronal del sol.

Las eyecciones de masa coronal son grandes nubes de gas ionizado, llamadas plasma y campos magnéticos que surgen de la atmósfera exterior del sol y cuando se dirigen a la Tierra pueden crear tormentas geomagnéticas o perturbaciones importantes del campo magnético de la Tierra.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd — Matthew Dominick (@dominickmatthew) August 12, 2024