Apple Event: esta es la fecha para el lanzamiento del iPhone 16

MADRID (Portaltic/EP) - Apple anunció un nuevo evento de presentación de producto que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre desde su sede Apple Park, en el que se espera ver la nueva serie de iPhone y la actualización de los relojes y auriculares de la compañía.

El lunes 9 de septiembre es la fecha elegida por la firma de Cupertino para desvelar sus nuevos productos, en un evento que celebrará bajo el lema 'It's Glowtime' ('Es hora de brillar'), como recoge en la invitación enviada a medios de comunicación.

El evento de septiembre es el escaparate habitual de la nueva serie de iPhone, siendo este año el turno de iPhone 16. Se espera que con ellos lleguen las funciones de inteligencia artificial Apple Intelligence.

Asimismo, y según el periodista de Bloomberg experto en Apple Mark Gurman, el gigante tecnológico también develará una nueva generación de los relojes Apple Watch y la actualización de sus auriculares AirPods.

El Apple Event iniciará a las 10:00 de la mañana hora del Pacífico (11 de la mañana hora del Centro de México).

It’s official! Apple will launch the iPhone 16 at the next #AppleEvent on September 9th at 10 a.m. PDT ??



Are you excited? pic.twitter.com/wuFc1qE4sh — Apple Hub (@theapplehub) August 26, 2024