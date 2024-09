¿La Tierra tendrá otra luna próximamente? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Próximamente la Tierra tendrá un nuevo satélite. Se trata de un asteroide que orbitará a nuestro planeta por los próximos dos meses, convirtiéndose en una “miniluna”, según dio a conocer un grupo de científicos recientemente.

La Tierra captura, regularmente, asteroides de la población de objetos cercanos al planeta (NEO, por sus siglas en inglés) en su órbita y los convierte en “minilunas”. Uno de estos objetos es el asteroide “2024?PT5”, descubierto en agosto pasado, por Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés).

Las “minilunas” se pueden acercan a 4.5 millones de kilómetros de nuestro planeta y lo orbitan a una velocidad de 3 mil 540 kilómetros por hora.

De acuerdo con los científicos, el asteroide 2024?PT5 tiene su origen en el cinturón de asteroides de Arjuna, que está formado por rocas espaciales que siguen órbitas similares a la de la Tierra, a una distancia media del Sol de unos 150 millones de kilómetros.

El objeto en cuestión tiene un tamaño de 10 metros y, con su trayectoria en forma de herradura, se acercará al planeta desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre de este año, para luego regresar al cinturón de Arjuna, sin completar una vuelta a la Tierra.

"En estas condiciones, la energía geocéntrica del objeto puede volverse negativa y convertirse en una luna temporal de la Tierra. Este objeto en particular experimentará este proceso a partir de la próxima semana y durante unos dos meses", explicó Carlos de la Fuente Marcos –autor principal de la investigación y profesor de la Universidad Complutense de Madrid–, al medio especializado Space.com.

A pesar de la cercanía, los astrofísicos dijeron que el objeto es muy pequeño y está a una distancia que no permitirá que el asteroide sea visto por medio de binoculares o telescopios amateurs. "Para observar este objeto se necesita un telescopio con un diámetro de al menos 30 pulgadas más un detector CCD o CMOS, un telescopio de 30 pulgadas y un ojo humano detrás de él no será suficiente", explicó de la Fuente.

Según los cálculos de los científicos, esperan que 2024 PT5 realice más visitas a la Tierra en el futuro, en enero de 2025 y de nueva cuenta en 2055.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 - November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF — Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024