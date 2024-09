X dejará de ocultar a los usuarios las publicaciones de las cuentas que les hayan bloqueado

MADRID (Portaltic/EP) - El propietario de X (antigua Twitter), Elon Musk, anunció una actualización en la función de bloqueo que, ahora, permitirá que las publicaciones sean visibles para los usuarios que hayan sido bloqueados, en lugar de mantenerlas ocultas.

La red social de 'microblogging' dispone actualmente de una función de bloqueo con la que permite restringir la capacidad de otras cuentas de conectar, ver los post publicados o permitir que sigan la cuenta en cuestión desde la que se ejecuta el bloqueo.

Así, una vez se bloquea una cuenta, aparece un mensaje de "Estas bloqueado" en el perfil del usuario que haya configurado el bloqueo. Por tanto, impide ver cualquier información de dicha cuenta, como las publicaciones, las respuestas, el contenido multimedia, los seguidores o la lista de personas a las que sigue.

Ahora, X anunció un cambio en esta característica, ya que comenzará a permitir que los usuarios bloqueados visualicen las publicaciones compartidas por los perfiles que les hayan bloqueado, tal y como ha confirmado el propio Elon Musk en una publicación en X.

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.