Sindicato de actores de videojuegos pide huelga contra "League of Legends"

LOS ÁNGELES (AP) — El sindicato de actores de Hollywood convocó el martes a una huelga contra el popular videojuego online "League of Legends", argumentando que la compañía que produce el juego intentó sortear la huelga en curso contratando a actores no sindicalizados para trabajar.

El Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) dijo que la compañía, Formosa Interactive LLC, intentó "cancelar" un videojuego no identificado afectado por la huelga poco después del inicio del paro laboral.

El sindicato dijo que cuando Formosa se enteró de que no podía cancelar el juego, la compañía "transfirió en secreto el juego a una empresa fantasma y envió avisos de audiciones para elenco 'no sindicalizado'". En respuesta, el comité de negociación interactivo del sindicato votó unánimemente para presentar una acusación por prácticas laborales injustas contra la empresa ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales y convocar a una huelga contra "League of Legends" como parte de esa acusación.

"League of Legends" es uno de los proyectos más conocidos de Formosa.

SAG-AFTRA ha acusado a Formosa de interferir con las protecciones que permiten a los artistas formar o unirse a un sindicato y evitar que esos artistas sean discriminados, una medida que el sindicato calificó de "violaciones atroces de los principios fundamentales de la ley laboral".

Formosa y Riot Games, el desarrollador de "League of Legends", no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Ya es bastante malo que Formosa y otras empresas se nieguen a aceptar los términos justos sobre la IA que han acordado las industrias del cine, la televisión, el streaming y la música, así como más de 90 desarrolladores de juegos", dijo el director ejecutivo nacional del sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, en un comunicado. "Cometer prácticas laborales ilegales e injustas está más allá de los límites y no será tolerado por los miembros de SAG-AFTRA".

Los miembros de SAG-AFTRA deben dejar de proporcionar inmediatamente servicios a "League of Legends", dijo el sindicato. Hasta el martes, el juego era uno de varios títulos que permanecían sin ser afectados. Previamente, Formosa había aceptado cumplir con las pautas del sindicato. La empresa ha proporcionado servicios de voz en off a "League of Legends", según SAG-AFTRA.

"En lugar de defender a los artistas sindicales que aportan su inmenso talento y experiencia a personajes queridos, los responsables de la toma de decisiones en Formosa han optado por tratar de evadirlos y abandonarlos", dijo la presidenta del Comité de Negociación del Acuerdo de Medios Interactivos, Sarah Elmaleh. "Este doble juego es muy decepcionante por parte de una empresa que se ha apegado al sindicato desde hace mucho tiempo".

SAG-AFTRA convocó una huelga contra las principales compañías de videojuegos en julio después de que más de un año de negociaciones en torno al acuerdo de medios interactivos del sindicato fracasaran por preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial no regulada. Formosa es miembro del grupo de negociación en esas conversaciones.