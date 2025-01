Computación: El cuento de los niños índigo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-No me acuerdo hace cuanto tiempo de esto, pero quizás ya pasaron unos cinco años, cuando fui a una “premier” de una película/documental sobre los niños índigo. No sabía nada del tema realmente y pensé que se trataba de niños con características muy específicas. La verdad es que el documental me decepcionó. Los niños presentados eran más o menos como cualquier otro niño que sea de inteligencia normal y que, por lo general, le gusta estar activo.

Si mal no recuerdo, el documental presentaba a una jovencita -de entre tantos niños- de unos 13 o 14 años que le gustaba cantar y tocar la guitarra. Aparece en la película cantando y tocando el instrumento en cuestión, pero seamos francos, nada del otro mundo. Para una niña de 14 años toca elementalmente la guitarra y las canciones que compone van de acuerdo con su momento de vida.

La cuestión es que por alguna razón, los padres de estos niños estaban convencidos que sus hijos eran especiales (¿y qué padres no piensan así?), y habían caído en este tema de los niños índigo y estaban francamente admirados, aceptando el maravilloso potencial que tendría su prole.

¿Pero qué es un niño índigo? De acuerdo a la Wikipedia, el término “niños índigo” es utilizado en el contexto de la llamada “Corriente de la Nueva Era” o New Age para referirse a aquellos niños que supuestamente representarían un estado superior de la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental, sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin (variación y selección por supervivencia del más apto).

Según sea la corriente a que adhieran los creyentes en la New Age, así serán los atributos y la naturaleza que se describe de los niños índigo. Hay quienes sostienen que estos niños poseerían habilidades paranormales tales como la telepatía o la capacidad de leer la mente, mientras que los más moderados afirman que lo que diferencia a un niño índigo de uno que no lo es son rasgos más convencionales, como una mayor capacidad de empatía o una creatividad incrementada. El término “índigo” referido cromáticamente, surge de la creencia de que estos niños tendrían un aura que sería del mencionado tono de azul.

Obviamente estas capacidades paranormales no han sido demostradas en ningún estudio científico porque de hecho, la telepatía no parece ser sujeta, si existe, al método científico. Así pues, suena medio a charlatanería todo este asunto.

Pero sigamos con la Wikipedia: El término compuesto “niños índigo”, se origina en el libro del año 1982 “Understanding Your Life Through Color” (Comprendiendo tu vida a través del color) de Nancy Ann Tappe, una autoproclamada psíquica y sinestésica que afirma poseer la habilidad de percibir el aura de las personas. Según sus escritos, comenzó a notar que muchos niños estaban naciendo con auras de color índigo hacia finales de la década de 1970. A principios del siglo 21, Tappe afirmó que el 97% de los niños menores de diez años y el 70% de los que tienen entre 15 y 25 son “índigo”. Sin embargo, ningún estudio científico ha conseguido comprobar sus dichos.

La idea de los niños índigo fue más tarde popularizada por el libro de 1998 “The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Los niños índigo: los nuevos chicos han llegado)”, escrito por el matrimonio y equipo formado por Lee Carroll y Jan Tober. Carroll insiste en que el concepto se obtuvo a través de las conversaciones telepáticas con un extraterrestre o “energía maestra angelical” a la que él denomina Kryon. (Bueno, esto ya es ridículo).

Las características de tales niños, de acuerdo a los creyentes del movimiento “Nueva Era”, los niños índigo poseen características1 tales como una mayor intuición, espontaneidad, rechazo a una moralidad estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades ciertos dones paranormales, o poderes sobrenaturales como la telequinesis, la clarividencia, la piroquinesis o la capacidad de sanación.

También afirman sus creyentes que estos niños poseen un fuerte sentimiento para generar una diferencia significativa en el mundo, y se encuentran naturalmente inclinados a temas relacionados con la espiritualidad, el ocultismo y el esoterismo. Sin embargo estas afirmaciones quedan en el plano de lo hipotético, debido a que no han sido demostradas científicamente. Aun así, existen místicos que dicen haber trabajado con niños de aura azul (índigos), asegurando que sus características son reales y existen variaciones de estas entre un niño y otro.

La psiquiatría y la psicología han desestimado la existencia de estos niños, dado que no se ha podido demostrar su existencia. Expertos psiquiatras afirman que la New Age, debería producir -al menos- evidencia empírica acerca de este supuesto tipo de niños.

El psiquiatra pediátrico Russell Barkley, sostiene que los diecisiete rasgos más comúnmente atribuidos a los niños índigo, son tan vagos que “podrían describir a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo”, y refiere además que podríamos estar ante un fenómeno psicológico conocido como “Efecto Forer”, también llamado falacia de validación personal o el efecto Barnum, por P. T. Barnum, es la observación de que los individuos darán aprobación de alta precisión a descripciones de su personalidad que supuestamente han sido realizadas específicamente para ellos, pero que en realidad son generales y suficientemente vagas como para poder ser aplicadas a un amplio espectro de gente. Se ha indicado también que etiquetar a un niño revoltoso como “índigo” retrasa el diagnóstico y el tratamiento que pudieran ayudarlo.

Todo hace suponer que esto es un bonito cuento para sacarle dinero a los padres que asumen que sus hijos están más allá de lo que cualquier otro niño es o hace. Hay por supuesto una fundación para este tipo de niños en México (indigos.com.mx, que al momento de escribir este artículo, la página no funciona). La realidad es que todo parece ser un caso más de un engaño elaborado. A mí no me queda duda alguna al respecto.