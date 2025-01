Esto se sabe sobre las diferencias genéticas en los perros de Chernóbil

MADRID (EUROPA PRESS).- Es poco probable que la mutación inducida por radiación haya provocado diferencias genéticas entre las poblaciones de perros de la ciudad de Chernóbil y la cercana central nuclear de Chernóbil.



Es la conclusión de un nuevo estudio, publicado en PLOS ONE, que tiene implicaciones para comprender los efectos de la contaminación ambiental en las poblaciones a lo largo del tiempo.



"Hemos estado trabajando con dos poblaciones de perros que, aunque están separadas por solo 16 kilómetros, o aproximadamente 10 millas, son genéticamente distintas", dice en un comunicado Matthew Breen, profesor distinguido Oscar J. Fletcher de Genética Oncológica Comparada en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

"Estamos tratando de determinar si la exposición de bajo nivel durante muchos años a toxinas ambientales como la radiación, el plomo, etcétera, podría explicar algunas de esas diferencias". Breen es el autor correspondiente del estudio.



Anteriormente, el equipo había analizado variantes genéticas distribuidas en todo el genoma e identificado 391 regiones atípicas en el ADN de los perros que diferían entre las dos poblaciones. Algunas de estas regiones contenían genes asociados específicamente con la reparación del daño del ADN. En este nuevo estudio, los investigadores realizaron una inmersión más profunda en los genomas de los perros para detectar evidencia de mutaciones que pueden haberse acumulado con el tiempo.



"Primero, contextualizamos el nivel de diferencias genéticas entre dos poblaciones de perros, lo que indicó que la genética de los perros de la ciudad de Chernóbil era muy similar a las poblaciones de perros de Rusia, Polonia y las áreas circundantes", dice Megan Dillon, candidata a doctorado en NC State y autora principal del estudio. "De esa manera, pudimos usar los perros de la ciudad de Chernóbil como una población de control representativa para comparar con los perros de la central nuclear de Chernóbil".



Los investigadores comenzaron a buscar diferencias primero a nivel cromosómico, luego en pequeños intervalos del genoma y luego diferencias en nucleótidos individuales. El equipo buscaba anomalías y evidencia de mutaciones acumuladas en el ADN de la línea germinal, cambios que ocurren en el ADN de las células reproductivas y se transmiten de padres a hijos con el tiempo.





Ninguna evidencia a más de 30 generaciones desde el accidente





"Piense en ello como usar la función de zoom en la cámara de su teléfono para obtener más detalles: comenzamos con una vista amplia de un sujeto y luego ampliamos", dice Breen. "Sabemos que, por ejemplo, la exposición a altas dosis de radiación puede introducir inestabilidad desde el nivel cromosómico hacia abajo. Aunque esta población de perros está a 30 o más generaciones de la que había en el desastre de 1986, es probable que las mutaciones siguieran siendo detectables si conferían una ventaja de supervivencia a los perros originales, pero no encontramos ninguna evidencia de ello en estos perros".



Aunque no se encontró ninguna evidencia de mutación genética, los investigadores añaden que eso no descarta el papel de las presiones selectivas para explicar las diferencias entre las dos poblaciones de perros.



"En términos humanos, esto sería como estudiar una población que está a siglos de distancia de la que había en el momento del desastre", dice Dillon. "Es posible que los perros que sobrevivieron lo suficiente para reproducirse ya tuvieran rasgos genéticos que aumentaran su capacidad de supervivencia. Así que tal vez hubo una presión selectiva extrema al principio, y luego los perros de la central eléctrica simplemente se mantuvieron separados de la población de la ciudad. Investigar esa cuestión es un próximo paso importante en el que estamos trabajando ahora".



Los investigadores señalan que estos hallazgos son sólo una parte de un panorama más amplio sobre el papel que pueden desempeñar las exposiciones ambientales adversas en la salud canina (y humana).



"La mayoría de la gente piensa en el accidente nuclear de Chernóbil como un desastre radiológico en un rincón abandonado de Ucrania, pero las posibles implicaciones adversas para la salud son mucho más amplias", dice Norman Kleiman, coautor y profesor de ciencias de la salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. "Esto se debe a las muchas otras toxinas, incluidos metales pesados, polvo de plomo, pesticidas y amianto, liberadas al medio ambiente durante las posteriores tareas de limpieza y remediación a lo largo de tres décadas.



"Si bien ya no vive nadie en la central nuclear ni en Pripyat, hasta la invasión rusa, muchos miles de personas seguían trabajando allí todos los días en proyectos de remediación y construcción cercanos", dice Kleiman. "Estudiar animales de compañía como estos perros ofrece una ventana a los tipos de riesgos adversos para la salud que pueden enfrentar las personas".



Además de estudiar la genética de los perros, el equipo también identificó recientemente diferencias en las garrapatas recuperadas de los perros en la central eléctrica y en la ciudad de Chernóbil, y la prevalencia de los patógenos que transmiten. Estos resultados, publicados en la revista Parasites and Vectors, pueden reflejar exposiciones diferenciales tanto a garrapatas como a microbios en los dos lugares.