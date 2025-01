Computación: El arte de la programación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Donald Knuth es una “vaca sagrada” del cómputo. Nacido en 1938, es uno de los científicos con más influencia en la ciencia de la computación. Ganador del premio Turing en 1974, Knuth ha consagrado su vida a la academia y al análisis de los algoritmos en particular.

Es importante saber que Donald Knuth es el autor de un de los trabajos más formidables en la ciencia de la computación, y este esfuerzo ha decantado en una serie de libros cuyo título es The Art of Computer Programming (el arte de la programación de computadoras), y que ya consta de varios volúmenes. Aquí puede verse un análisis riguroso de la complejidad computacional de los algoritmos, la cual se sistematiza en técnicas matemáticas formales. Vamos, es un trabajo que todo programador debe conocer. Aparte de ello, Knuth es el creador de TeX, un sistema de tipografía científica y de MetaFont, que es la definición de un sistema de tipos de letra y de creación de textos con simbologías variadas.

Donald Knuth oiginalmente estudió física, iniciando sus estudios en 1956. En ese tiempo supo de una de las primeras computadoras comerciales, la IBM 650. Después de leer el manual, decidió escribir el ensamblador y compilador de esa máquina porque pensaba que podía hacer un mejor software. En sus tiempos de estudiante editó la revista Engineering and Science Review en el Instituto Case, donde estudiaba, que recibió un premio por ser la mejor revista técnica en 1959. Entonces se cambió de carrera y estudió matemáticas. Por ello recibió dos títulos: su licenciatura y una maestría en ciencias por considerar su trabajo como excepcional.

En 1960, en el último año de su carrera, Knuth le propuso a Burroughs Corporation, el escribir el compilador de ALGOL (un lenguaje de propósito general), para la máquina B205, por 5,500 dólares. La empresa aceptó la propuesta yKnuth hizo el trabajo. De ahí se fue a CalTech. En 1963 terminó el doctorado con la tesis Finite Semifields and Projective Planes.

Con el doctorado en la mano, trabajó de asistente de profesor prácticamente de inmediato. Se convirtió en consultor de Burroughs y se consideraba que Knuth había escrito el mejor compilador de ALGOL para la máquina Burroughs B220. De hecho, a Knuth le ofrecieron un contrato de 100 mil dólares en la Green Tree Corporation, pero el científico decidió seguir trabajando para Burroughs, amén de continuar con su vida académica.

Fue entonces cuando recibió las becas de la National Science Foundation y la Woodrow Wilson Foundation, pero la condición es que no trabajara y que sólo se dedicara a la investigación. Knuth entonces las rechazó para continuar con Burroughs. En el verano de 1962 escribió el compilador de ForTran para la Univac pero entonces consideró que “había vendido su alma al diablo” al escribir un compilador de ForTran.

En 1962, Knuth aceptó la propuesta de Addison-Wesley para escribir un libro de programación, pero el científico se dio cuenta que necesitaba desarrollar los elementos claves de la teoría de la programación. Y básicamente de ahí nació el primer volumen de The Art of Computer Programming. Eventualmente Knuth se dio cuenta que requeriría mucho más espacio que un solo volumen y su primer propuesta fue la de seis tomos. El primer volumen salió en 1968.

En 1969 se cambió a la Universidad de Stanford, en donde fue profesor de ciencias de la computación hasta 1977. Después se convirtió en el profesor del arte de la programación de computadoras, hasta 1990, en donde eventualmente se convertiría en profesor emérito (1993). Hoy Knuth está dedicado solamente a terminar su enorme trabajo que al parecer, llegará a diez tomos.

Donald Knuth es un científico muy importante, sin duda. Pero más allá de la parte académica, Knuth ha expresado incluso cómo se debe vivir. En una entrevista para una popular revista (ya desaparecida), dijo: “The important thing, once you have enough to eat and a nice house, is what you can do for others, what you can contribute to the enterprise as a whole.” (Lo importante es que, una vez que usted tenga lo suficiente para comer y una linda casa, es lo que usted puede hacer por los demás, es decir, en cómo contribuir a su comunidad) (*)

(*) http://www.drdobbs.com/an-interview-with-donald-knuth/184409858. Dr. Dobb's Journal, pages 16-22 (April 1996)