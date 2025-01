Tecnofeudalismo, ¿la nueva realidad?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mundo ha cambiado, sin duda, desde la creación de internet, pues dio de alguna manera la posibilidad de acceder al conocimiento de manera universal y libre. Pero con Internet llegaron un sinfín de ideas que se convirtieron en portales, los cuales ofrecían todo tipo de beneficios a sus usuarios. Y todo parecía ir bien, pero con los años, estos portales se han decantado en ser los dueños de la información a la que todos accedemos cotidianamente.

La era digital sugiere una estructura similar al feudalismo de tantos siglos pasados, donde las grandes corporaciones de la tecnología moderna, asumen el papel de los señores feudales. Estas compañías controlan la vida digital, ahora casi imprescindible del mundo moderno, pues son quienes tienen los datos, la información en línea y que son necesarios para la economía actual. Y siguiendo con esta analogía, los usuarios de esta tecnología, cada vez más millones, son como los siervos del feudalismo, dependiendo de estas plataformas para todas (o casi todas), sus actividades diarias, desde la comunicación y el consumo hasta el trabajo y diversión.

En el feudalismo tradicional, la estructura social tenía una jerarquía definida. Por una parte estaban los señores feudales, que poseían la tierra y por otra parte, los siervos o campesinos, que trabajaban en ella, a cambio de protección y una parte de la producción. Este sistema mantenía una dependencia directa de los siervos hacia los señores, quienes ejercían un control evidente sobre la vida económica, política y social en su momento.

Si seguimos con esta analogía, los señores feudales, que en el Medievo eran propietarios de las tierras, ahora son los dueños de las grandes empresas de tecnología. Igualmente los siervos, que antiguamente trabajaban las tierras a cambio de protección, ahora son los usuarios que ofrecen sus datos –como moneda de cambio– para tener acceso a las plataformas. Esta jerarquía crea una relación de dependencia en la que los señores feudales ejercen un poder económico, político y social.

Pero más allá de estos conceptos, Yanis Varoufakis, economista griego, explica las ideas de este sistema en su reciente libro “Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo”, en donde sostiene que el nacimiento de la tecnología en la nube ha modificado el sistema capitalista y el mercado tal y como lo conocíamos.

Si empezamos por el mercado global, la moneda de cambio es ahora la información, los datos. Ya nadie se sorprende que “el algoritmo de tiktok”, por ejemplo, nos muestre más videos cortos con los temas a los que más tiempo le hemos prestado atención. Y de alguna manera, los individuos ya no controlan sus preferencias directamente. Es ahora un programa de computadora quien le dice qué ver y qué ignorar.

Y esto ha transformado la publicidad. Quizás algunos recuerden cuando salió GMail y advirtió que los correos de los usuarios de este sistema “serían leídos” por un programa de computadora, buscando hallar palabras claves que definieran los gustos de los usuarios. Así, si por ejemplo, yo escribía un mensaje que hablaba sobre ajedrez, el sistema me mandaría anuncios acordes con ese interés particular. Y eso fue el inicio, pues GMail nació un primero de abril del 2004.

Curiosamente, los usuarios de portales como Facebook , Twitter, Outlook, GMail, etcétera, están dispuestos a ceder sus datos personales –su moneda de cambio– para así acceder a la nube y a las plataformas digitales.

Hoy sólo unos pocos tienen a su alcance el privilegio que supone el acceso a una gran cantidad de datos. Hoy en día, los “señores feudales de la nube” son las grandes empresas tecnológicas y sus dueños. Hay cinco empresas fundamentales en este sentido: Alphabet (empresa matriz de Google), Amazon, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) Apple y Microsoft. Incluyan a la china ByteDance, propietaria de TikTok, que en estos días ha estado en el ojo del huracán porque los estadounidenses quieren hacerse de ella. ¿Y por qué tanto problema por esta plataforma de entretenimiento? Simplemente por el control de los datos de millones de personas que la usan todos los días. Vamos, es un tema mucho más complicado de lo que podríamos pensar.

El problema con el tecnofeudalismo, es que este control de la información por unos pocos fomenta más desigualdades económicas, así como problemas con respecto a la democracia y el acceso a la información. Y es que hemos visto que el manejo de los datos por parte de estos nuevos señores feudales y sus megaempresas, es casi siempre opaco. Y parece ser claro ahora: la información tiene mucho valor.

El modelo del tecnofeudalismo no es el mejor que podemos pensar para el mundo moderno, y Yanis Varoufakis, como otros, indica posibles ideas para no caer en esta corriente que nos afecta a todos. Por ejemplo, es importante saber quiénes son los propietarios de estas empresas y qué información manejan. Por su parte, Gwilym David Blunt, politólogo canadiense y miembro de la ONG australiana The Ethics Center, dice que debe pedirse mayor rendición de cuentas a los multimillonarios de la tecnología, como Mark Ziuckerberg o Jeff Bezos, porque ellos mismos quieren evitar las regulaciones. El Foro Económico Mundial sostiene la necesidad de crear políticas para regular el sector de manera integral.

La pregunta es si puede lograrse esta necesaria rendición de cuentas y transparencia. El mundo avanza de manera acelerada en la parte tecnológica y nos ha demostrado que las antiguas reglas del juego están superadas (por ejemplo, las leyes de la propiedad intelectual, rebasadas por la piratería digital). La cuestión es ésa. ¿Podemos detener a estos nuevos señores feudales?