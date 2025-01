Descubren 200 huellas de dinosaurios de 166 millones de años de antigüedad

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las universidades de Oxford y Birmingham y anunciaron el descubrimiento de 200 huellas de dinosaurios en el sureste de Inglaterra y datan de 166 millones de años.

Tras el hallazgo, paleontólogos de ambas instituciones analizan las huellas que se localizaron en Oxfordshire, en el mayor yacimiento de este tipo descubierto en el Reino Unido. Los científicos esperan que las huellas arrojen información que permita descubrir nuevos datos sobre estos animales.

Our palaeontologists worked with their counterparts from @UniofOxford to uncover a huge expanse of quarry floor filled with hundreds of different prehistoric footprints on Britain’s ‘dinosaur highway’ https://t.co/UIWhfbCV8y pic.twitter.com/HbbemtftqH