Computación: Inteligencia Artificial y marcas de agua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Uno de los mecanismos existentes para proteger contenidos y propiedad intelectual es la llamada “marca de agua”. Ésta puede verse, por ejemplo, en los billetes de diversas denominaciones, que a contraluz se observa una leyenda que está como fusionada con la imagen original del billete. De esta manera, si alguien quiere falsificar el papel moneda, hallará difícil hacer estas marcas y con simplemente poner el billete a contraluz, podremos saber si es apócrifo o no. Se le llama así porque la leyenda es como transparente dentro de la imagen original.

En Internet, por ejemplo, circulan millones de imágenes, las cuales son prácticamente todas de libre acceso. Sin embargo, hay algunas que son la propiedad intelectual de alguien y para protegerse, les ponen una marca de agua dentro de la propia imagen. Es decir, la imagen se puede ver, pero tiene sobrepuesta una leyenda que la hace inutilizable a terceros para fines probablemente comerciales. Muchas empresas que producen fotografías para uso comercial ponen marcas de agua en todas sus imágenes. Así, si alguien quiere usar alguna de ellas, puede usar las fotografías con las marcas de agua y cuando el resultado sea el que se desea, se puede comprar la fotografía en cuestión, con sus correspondientes derechos para su uso.

Otras veces, la marca de agua sirve para que simplemente decirle a la gente de dónde salió la imagen que estamos viendo o darle los créditos al autor de la misma. Esto se hace ya desde hace mucho tiempo no sólo con imágenes fijas, sino incluso con videos. En cuestiones de audio la cosa es más complicada, pero por ejemplo, algunas estaciones de radio ponen una “marca de agua” audible a la mitad de una canción (por ejemplo, la música que identifica a la estación). Así, si alguien quiere copiar o reproducir este archivo de sonido, tarde o temprano se podrá identificar la fuente vía esta marca de agua.

Como en todo, así como hay quien pone marcas de agua para proteger su propiedad intelectual, hay quien la quiere quitar por alguna razón, ya sea ésta poco legal. Por ejemplo, nos puede interesar una fotografía específica de un sitio web pero si contiene marca de agua y no queremos pagar por ella, entonces podemos intentar editar la imagen para deshacernos de la protección impuesta. Eso muchas veces lleva mucho tiempo y es una labor frustrante, amén de ilegal en la mayoría de los casos. Sin embargo, hoy la Inteligencia Artificial se puede encargar de esta labor de manera sorprendentemente buena de eliminar la marca de agua.

Programas como https://www.watermarkremover.io/ permite quitar la marca de agua de muchas imágenes. No obstante, el software en ocasiones no hace correctamente la tarea. En la siguiente imagen, que corresponde a una serie de viñetas hechas por un dibujante islandés, sobre el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 entre Fischer y Spassky. Alguien vendía por Internet estas viñetas pero para mostrarlas, les agregó una marca de agua a cada una. Considerando que doy un curso de proceso digital de imágenes, se me ocurrió ver si se podía hacer un software que quitase dichas marcas de agua. Yo escribí un programa que hace la tarea de forma bastante aceptable pero... ¿Podría un programa de IA hacerlo mejor? En una de estas viñetas del artista islandés, Bobby Fischer carga un costal de dinero, pero aplicando el programa inteligente, el símbolo monetario en el costal desaparece porque el programa “inteligente” cree que es parte de la marca de agua y lo elimina, así nomás.

No sé qué criterios sigue el software para decidir qué es y qué no es parte de la marca de agua, pero claramente falla con ciertas imágenes, aunque siendo justos, en muchas otras pruebas el sistema lo hace de manera correcta y precisa. Lo interesante aquí es entonces poner en perspectiva el asunto: la IA hace algunas

cosas bien, pero otras no. Y esto nos debe hacer pensar que estamos lejos de que la IA nos domine, tema que se ha vuelto muy recurrente en los últimos tiempos. Y sí, la IA hace muchas cosas bien, pero otras –de plano– pues no.