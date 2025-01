Atari presenta en CES 2025 su nueva consola portátil Gamestation Go (Video)

MADRID (Portaltic/EP).- Atari compartió un adelanto de su nueva consola portátil Gamestation Go, que se presenta oficialmente en la feria tecnológica CES 2025 y que cuenta con un diseño ideado para jugar juegos clásicos en cualquier lugar, ya que integra tanto un teclado numérico como un 'trackball', además de los botones habituales.

La compañía de videojuegos aprovecha su paso por el CES 2025, que se celebra la semana del 7 al 10 de enero en Las Vegas (Estados Unidos), para dar a conocer su nueva consola portátil desarrollada de la mano de MyArcade, la tecnológica especializada en dispositivos de juego retro.

En este sentido, previo a su presentación, Atari compartió algunas imágenes de la nueva Gamestation Go, donde ha mostrado algunas de sus principales características de diseño, como que incluye un teclado numérico debajo de los botones habituales A, B, X, Y, en el lado derecho de la pantalla.

Asimismo, tal y como se puede ver en el video compartido por la compañía en una publicación en X (antigua Twitter), también incluye gatillos R1, R2, L1 y L2, así como un 'joystick' en el lado izquierdo y, debajo de este, la cruceta y un 'trackball', es decir, otro 'joystick' con forma de bola.

Con este diseño, la compañía integra los botones habituales de las consolas actuales, con botones necesarios para jugar a juegos más clásicos. Con lo que se trata de una consola portátil que permitirá a los jugadores experimentar títulos más antiguos en un formato moderno.

El nuevo 'hardware' de Atari también incluye dos puertos USB-C para conectar otros mandos, así como una salida HDMI, lo que permite jugar en pantallas más grandes. Siguiendo esta línea, está equipada con una entrada para tarjetas microSD y una entrada para auriculares.

En cuanto a su 'software', la compañía no ha compartido más detalles sobre cómo se impulsará la Gamestation Go, así como tampoco ha mencionado información relacionada con su batería o la compatibilidad de juegos. Con todo ello, se espera que comparta más información en la presentación oficial en CES.

The new @MyArcadeRetro lineup just dropped. ??



The Atari #GamestationGo and Atari #GamestationMega library will have over 200 built-in games including Centipede: Recharged, Berzerk, Asteroids, Warlords, and PAC-MAN! ??



Other features include an integrated paddle, trackball and… pic.twitter.com/nP7DVL16nF — Atari (@atari) January 9, 2025