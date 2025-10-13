Instagram reorganiza las pestañas para priorizar 'reels' y mensajes directos

MADRID (Portaltic/EP) - Instagram reorganizó la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los videos “reels” y los mensajes directos.

La compañía tecnológica inició las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el 'feed' en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los 'reels' y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda.

Esta reorganización responde a la intención de priorizar "lo que la gente usa más", según indicó el responsable de Instagram, Adam Mosseri, quien detalló en su perfil de threads que "cada vez más son 'reels' y mensajes directos".

Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también incorporó la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquieda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo, sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial.